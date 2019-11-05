Власти США вскоре начнут выдавать лицензии американским компаниям, что позволит им торговать с Huawei

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С мая этого года, когда министерство торговли США добавило Huawei в список Entity List, озвучивались различные возможные обходные пути решения этой проблемы. Чёрный список по существу лишил американские компании возможности торговать аппаратным и программным обеспечением с Huawei и привел к большим потерям для обеих сторон.

В июле Министерство торговли США объявило о своих планах начать выдачу специальных лицензий местным технологическим компаниям, желающим сохранить деловые связи с Huawei. Эти лицензии будут охватывать только широко доступные компоненты, которые не представляют угрозы для национальной безопасности. Как оказалось, у американского бизнеса имеется большой интерес к такому сотрудничеству, поскольку более 130 компаний почти сразу же подали заявки на сертификацию.

Теперь министр торговли Уилбур Росс сообщил, что количество заявок теперь удвоилось до 260 и лицензии будут выданы «в самое ближайшее время». В интервью Bloomberg Росс заявил, что заявки уже рассматриваются, но отметил, что не все компании получат одобрение.

Вероятно, одним из наиболее важных партнёров для Huawei является компания Google. Её последние устройства Mate 30 лишены сервисов Google, и это ограничивает продажи за пределами Китая. Если Huawei сможет вернуть Google Mobile Services, это, несомненно, поможет возродить её привлекательность для международных пользователей.

Источник: gsmarena