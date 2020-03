iPhone SE 2 (9): все, что нам известно о новом смартфоне Apple

Смартфоны Apple всегда вызывают большой интерес у потребителей, а тем более, если речь заходит про относительно недорогую модель компании. В этом материале мы собрали информацию об анонсе iPhone SE 2 (iPhone 9), который ожидается этой весной.

Изначально при появлении слухов о новом «бюджетном айфоне», было достаточно много слухов о том, что новинка будет называться SE 2. Тем не менее, японский блог Mac Otakara со ссылкой на «осведомленные источники» указывает на то, что компания планирует назвать новинку iPhone 9. С релизом iPhone X она пропустила этот порядковый номер, и так как новая модель будет довольно сильно похожа на iPhone 8, то этот шаг имеет смысл. Впрочем, другие источники не отбрасывают более привычное название iPhone SE 2.

Предполагается, что новый смартфон Apple будет иметь 4,7 дюймовый IPS-дисплей. Ради удешевления устройства, компания решила отказаться в этой модели от более дорогой OLED матрицы. Само устройство будет заметно больше оригинального SE, однако практически на 1,5 дюйма меньше современных флагманов.

Также ожидается использование сканера отпечатков пальцев Touch ID и отсутствие Face ID: опять же, все это делается ради уменьшения финальной стоимости устройства. И если судить по большинству слухов, то нас ожидает смартфон с одним модулем камеры, как и в оригинальном iPhone 8.

Также ожидается, что iPhone SE 2 (9) получит процессор А13 Bionic, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В некоторых источниках предполагается, что на борту базовой версии устройства может быть 32 ГБ, впрочем Apple больше не использует в смартфонах такой маленький объем памяти, и для них вряд ли будет целесообразно закупать подобные модули для более новой модели.

В целом, если судить по информации Tomsguide, Cnet и TechRadar, то нас ждет смартфон на основе iPhone 8, однако с более современным комплектующими.

Рендеры iPhone 9, опубликованные @OnLeaks на iGeeksBlog, предполагают, что новый смартфон является практически близнецом iPhone 8, имея минимальные различия во внешнем виде.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9!

360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog

-> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 7, 2020