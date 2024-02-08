Вместо iTunes. Apple выпустила отдельные приложения Music, TV и Devices для Windows

Apple выпустила финальные версии TV, Music, Devices на Windows (Windows 10 и 11) — более чем через год после выхода предыдущих версий они вышли из беты и избавились от пометки Preview в названии, обратил внимание сайт MacRumors.

С запуском Apple помогала Microsoft (несколько иронично, учитывая затяжной бета-тест), а ведущий архитектор Microsoft Store Руди Хайн поздравил Apple с запуском в X / Twitter. Microsoft со своей стороны ранее интегрировала iCloud в Windows, реализовав возможность доступа к фото/видео из облачного хранилища Apple непосредственно через стандартную программу «Фотографии» в Windows 11.

Трио упомянутых программ вместе с обновленным iCloud должны заменить iTunes на Windows — Apple TV предназначено для просмотра фильмов и сериалов, Apple Music — для прослушивания музыки, а Apple Devices — управление устройствами (создание резервных копий, восстановление iPhone и iPad, синхронизация контента и вот это вот все). iTunes теперь нужен только для доступа к подкастам и аудиокнигам на Windows.

Финальные версии Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows уже доступны для загрузки в Microsoft Store — только на традиционных (x86-совместимых) ПК с Windows 10 или Windows 11. И пока нет никаких признаков разработки ARM64-версий для ПК на процессорах Qualcomm (платформа Windows on ARM).

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