Новости Кино 17.03.2026

"Мы же не HBO": Винс Гиллиган хотел, чтобы вся массовка в "Плюрибусе" ходила голышом, но Apple не решилась

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Ми ж не HBO": Вінс Гілліган хотів, щоб вся масовка в "Плюрибусі" ходила голяка, але Apple не наважилась

Шоураннер «Плюрибуса» (Одна из многих) Винс Гиллиган поделился первоначальными идеями для своего научно-фантастического шоу: одна предполагала, что все персонажи, подхватившие «вирус счастья», должны ходить без одежды.


Конечно, изобразить на экране такой поворот было бы довольно сложной для Apple задачей, поэтому от идеи в конце концов отказались.

«Мы говорили о том, что им вообще не нужно носить одежду, но ведь мы не работаем на HBO», пошутил Гиллиган на конференции SXSW 14 марта. «А потом подумали, что мы не можем так поступить со всеми статистами».

«Плюрибус» повествует об авторе любовных романов Кэрол Стурке, которая обнаруживает, что осталась одной из десятка людей на Земле, которых не поразил таинственный вирус счастья. Остальные инфицированные живут под руководством некоего коллективного разума и всеми силами пытаются вызвать улыбку на ее лице.

"Ми ж не HBO": Вінс Гілліган хотів, щоб вся масовка в "Плюрибусі" ходила голяка, але Apple не наважилась

Главную роль взяла на себя Рэй Сихорн, которая уже работала с Гиллиганом над сериалом «Лучше звоните Солу». Со своей стороны актриса, казалось бы, почувствовала облегчение, что шоу не пошло за «голой» идеей.


«О Боже мой, спасибо… Можете ли вы представить… если бы мне пришлось сыграть с 300 голыми людьми?».

"Це ж не HBO": Вінс Гілліган хотів, щоб вся масовка в "Плюрибусі" ходили голяка, але Apple не наважилась

Напомним, что первый сезон сериала «Плюрибус» получил идеальные оценки от критиков, а финальный эпизод вышел 24 декабря. Шоу обошло «Разделение» и «Теда Лассо», став самым популярным в истории Apple TV. Второй сезон официально в разработке, хотя его релиза придется подождать.

«Сейчас мы углубились в процесс, но на создание этих эпизодов нужно много времени», — объяснял Гиллиган.

Источник: Games Radar

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить