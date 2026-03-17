"Мы же не HBO": Винс Гиллиган хотел, чтобы вся массовка в "Плюрибусе" ходила голышом, но Apple не решилась

Шоураннер «Плюрибуса» (Одна из многих) Винс Гиллиган поделился первоначальными идеями для своего научно-фантастического шоу: одна предполагала, что все персонажи, подхватившие «вирус счастья», должны ходить без одежды.





Конечно, изобразить на экране такой поворот было бы довольно сложной для Apple задачей, поэтому от идеи в конце концов отказались.

«Мы говорили о том, что им вообще не нужно носить одежду, но ведь мы не работаем на HBO», — пошутил Гиллиган на конференции SXSW 14 марта. «А потом подумали, что мы не можем так поступить со всеми статистами».

«Плюрибус» повествует об авторе любовных романов Кэрол Стурке, которая обнаруживает, что осталась одной из десятка людей на Земле, которых не поразил таинственный вирус счастья. Остальные инфицированные живут под руководством некоего коллективного разума и всеми силами пытаются вызвать улыбку на ее лице.

Главную роль взяла на себя Рэй Сихорн, которая уже работала с Гиллиганом над сериалом «Лучше звоните Солу». Со своей стороны актриса, казалось бы, почувствовала облегчение, что шоу не пошло за «голой» идеей.





«О Боже мой, спасибо… Можете ли вы представить… если бы мне пришлось сыграть с 300 голыми людьми?».

Напомним, что первый сезон сериала «Плюрибус» получил идеальные оценки от критиков, а финальный эпизод вышел 24 декабря. Шоу обошло «Разделение» и «Теда Лассо», став самым популярным в истории Apple TV. Второй сезон официально в разработке, хотя его релиза придется подождать.

«Сейчас мы углубились в процесс, но на создание этих эпизодов нужно много времени», — объяснял Гиллиган.

