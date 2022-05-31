Во Франции госслужащим запретили использовать англоязычные геймерские термины, такие как «е-спорт» и «стриминг», ради чистоты языка

Французское правительство официально запретило определенные игровые термины, чтобы сохранить чистоту французского языка. Англицизмы предложено заменить терминами из французского языка. Об этом пишет The Guardian.
Например:
- Про-геймер = Joueur professionnel
- Стример = joueur-animateur en direct
- Облачный гейминг = Jeu video en nuage
- Киберспорт = eu video de competition
Данные изменения уже стали обязательными для исполнения государственными чиновниками.
В феврале Académie Française заявила, что английские термины, такие как «big data» и «drive-in», ведут к деградации французского языка.
Хотя предыдущие попытки Académie Française заменить англицизмы не увенчались успехом — попытка заставить людей использовать l’access sans fil à internet вместо le wifi полностью провалилась, отмечает The Local France.