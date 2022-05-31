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Во Франции госслужащим запретили использовать англоязычные геймерские термины, такие как «е-спорт» и «стриминг», ради чистоты языка

Во Франции госслужащим запретили использовать англоязычные геймерские термины, такие как «е-спорт» и «стриминг», ради чистоты языка

Французское правительство официально запретило определенные игровые термины, чтобы сохранить чистоту французского языка. Англицизмы предложено заменить терминами из французского языка. Об этом пишет The Guardian.

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Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Например:

  • Про-геймер = Joueur professionnel
  • Стример = joueur-animateur en direct
  • Облачный гейминг = Jeu video en nuage
  • Киберспорт = eu video de competition

Данные изменения уже стали обязательными для исполнения государственными чиновниками.

В феврале Académie Française заявила, что английские термины, такие как «big data» и «drive-in», ведут к деградации французского языка.

Хотя предыдущие попытки Académie Française заменить англицизмы не увенчались успехом — попытка заставить людей использовать l’access sans fil à internet вместо le wifi полностью провалилась, отмечает The Local France.


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