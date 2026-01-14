Новости Крипто 14.01.2026 comment views icon

Во Франции преступники ворвались в дом и угрозами похитили USB-накопитель с криптовалютными данными

Шадрин Андрей

У Франції злодії увірвалися до будинку та погрозами викрали USB-накопичувач з даними криптогаманця

В Маноску на юге Франции трое мужчин в масках ворвались в частный дом и забрали флешку с данными о криптовалюте, угрожая владелице оружием. Женщина не пострадала физически и обратилась в полицию, которая уже начала расследование инцидента.

Нападение произошло вечером 5 января 2026 года. Трое злоумышленников ворвались в жилище пары, связали женщину и требовали отдать носитель с криптографическими данными ее партнера. Нападавшие действовали целенаправленно, они угрожали пистолетом, ударили женщину по лицу и покинули дом сразу после того, как завладели носителем цифровых активов. Жертве удалось самостоятельно освободиться через несколько минут и вызвать полицию. Она дала показания 6 января. Финансовый ущерб от похищения пока не оценен, однако моральный ущерб для женщины значительный.

Этот инцидент не является единичным. По данным специалиста по безопасности Джеймсона Лоппа, в 2025 году во всем мире зафиксировано более 70 случаев насильственных нападений, связанных с криптовалютами. Франция при этом выделяется как один из европейских центров таких преступлений — в прошлом году там задокументировано более 14 подобных инцидентов с применением оружия, так называемых wrench attacks. Некоторые из них были очень жестокими и довольно наглыми.

Эксперты объясняют рост подобных нападений несколькими факторами: концентрацией состоятельных криптоинвесторов, высокой ликвидностью цифровых активов и заинтересованностью организованных преступных групп в криптовалюте как инструменте быстрых трансграничных расчетов. По словам консультантов по киберпреступности, для преступных сетей криптовалюта становится более привлекательной целью, чем наличные или банковские средства.

Ситуацию осложняют утечки персональных данных. В летнее время 2025 года во Франции арестовали налогового чиновника, который, по версии следствия, использовал государственные базы для выявления владельцев криптовалют и передавал их данные преступным группировкам. Следователи предполагают, что подобные утечки могли предшествовать насильственному вторжению в жилье.

Правоохранители продолжают расследование последнего нападения, однако о задержании преступников или возвращении похищенного USB-накопителя пока не сообщается. Инцидент подчеркивает растущую угрозу насильственных преступлений, связанных с цифровыми активами, и необходимость дополнительных мер безопасности для владельцев криптовалют во Франции и Европе в целом.

