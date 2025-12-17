В 2025 году задокументировано более 60 масштабных насильственных краж криптовалют: жертвой может стать не только миллионер

Трейдеры криптовалют все чаще становятся мишенью преступников. С ростом цены биткоина и других криптовалют за последние три года выросло и количество так называемых «wrench attacks» — насильственных похищений, избиений и даже ампутаций пальцев с целью получить криптоактивы.

Для успешной торговли в мире криптовалют важно быть постоянно онлайн. Telegram, Discord и Reddit переполнены советами инвесторов, мемами и скриншотами прибыли. Демонстрация дорогих покупок, вроде спорткаров или дизайнерских часов, — привычный способ показать статус и опыт. Однако такая демонстративность привлекает внимание не только завистников, но и криминальных групп, охотящихся за подсказками, которые помогут установить настоящее имя или адрес трейдера.

В этом году задокументировано около 60 таких атак — против примерно 40 в 2024-м, и потери уже достигают десятков миллионов долларов. В ответ трейдеры начали нанимать охранные компании, чтобы минимизировать свой цифровой след, а также применять меры безопасности в реальной жизни: убирать персональные данные из публичного доступа, избегать демонстрации своего местонахождения или образа жизни. Сам термин «wrench attack» происходит из вебкомикса, смысл которого в том, что даже самая сложная криптография бессильна против преступника с гаечным ключом, который требует пароль.

«Те же люди, которые раньше покупали Lambos, мечтали о «to the moon» и выкладывали скриншоты своих криптокошельков, — теперь говорят: «Я, видимо, допустил ошибку. Надо уменьшить поверхность атаки. Помогите», — рассказывает Чарльз Финфрок, основатель компании Vigilance.», — рассказывает Чарльз Финфрок, основатель компании Vigilance.

Финфрок, бывший сотрудник ЦРУ и экс-руководитель глобальных расследований информационной безопасности Tesla, отмечает, что сейчас к нему обращается все больше криптотрейдеров, обеспокоенных физической безопасностью. Компании вроде BlackCloak и Solace Global активно продвигают свои услуги для владельцев криптоактивов. DeleteMe сообщает, что количество сотрудников криптокомпаний, которые пользуются ее сервисом, втрое выросло за год.

В мае в Нью-Йорке арестовали двух мужчин, которые взяли в заложники итальянского криптотрейдера, а дочь CEO криптокомпании едва избежала похищение в Париже, когда маскированные нападающие пытались затащить ее в фургон. В прошлом месяце в Сан-Франциско нападавший, выдав себя за курьера, ворвался в дом жертвы и похитил криптовалюту на $11 миллионов. Но, как отмечает Ари Редборд, руководитель отдела политики TRM Labs, подобные случаи «катастрофически недоотчетны» и реальное количество инцидентов значительно выше, ведь пострадавшие часто не обращаются к правоохранителям.

По словам Марилин Ордекьян, которая в 2024 году изучала эту тему, рост количества физических нападений коррелирует не только с ценой биткоина, но и с ростом его массового использования. Среди жертв часто были не миллионеры, а люди со «средними» криптосбережениями — от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, что уже делает их привлекательной мишенью. В Solace Global прогнозируют, что в следующем году преступники все чаще будут ориентироваться на владельцев «меньших, но все еще значительных» сумм, поскольку крупные инвесторы усиливают меры безопасности, среди которых — мультиподписные кошельки, где для транзакции нужны два или более ключей, а также таймлоки, которые задерживают вывод средств на несколько дней.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Эрик Ларшевек, соучредитель компании Ledger, имел такие инструменты, когда получил видео с отрезанным пальцем своего партнера Давида Баллана. Баллана и его жену похитили в их доме во Франции, требуя €10 млн. Ларшевек говорит лишь, что его меры безопасности дали ему время — не весь выкуп был уплачен, большинство переведенных средств удалось отследить, заморозить и изъять. Супругов спасли через два дня, по делу арестованы десять человек, после инцидента Ларшевек значительно усилил личную безопасность и запретил семье публиковать контент, который может разоблачить его текущее местонахождение. По его словам, wrench attacks доказывают: никакой физической безопасности не существует без цифровой.

Источник: Bloomberg