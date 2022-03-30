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Во Львовской области для беженцев создадут модульные дома по проекту ООН

Во Львовской области для беженцев создадут модульные дома по проекту ООН

Сбор средств на создание хабов для беженцев во Львовской области запустили фонд «У нас есть силы» и волонтерский проект LeoStates.

Безопасное убежище для 500-1000 человек подразумевает создание отдельных модулей по проектам ООН. Всего на территории городка будут от 100 до 250 домиков с прачечной, медицинской станцией, Wi-Fi и складом гумпомощи. Обязательным для жителей хабов будет доступ к школам, детским садам и магазинам. Для переселенцев проживание в городке будет бесплатным.

Во Львовской области для беженцев создадут модульные дома по проекту ООН

Модульные дома — это меблированное жилье площадью 15 м2 с подключением электричества и душем с туалетом. Жить в таких домах могут до четырех человек, а сами здания быстро собираются, они морозо- и жароустойчивы. Стоимость одного модуля на четырех человек ~ €10 тыс. Общая стоимость одного хаба €3 млн. Срок их эксплуатации – более 10 лет.

«Сейчас в режиме 24/7 мы согласовываем окончательные нюансы изготовления и поставки модулей к месту установки. Призываем предпринимателей, организации и фонды поддержать нашу инициативу, поучаствовать в финансировании и подарить украинцам теплое и комфортное временное жилье»,

Украинский предприниматель Станислав Луцкович.

Идет согласование передачи земельных участков в Жовкве и Николаеве Львовской области.


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