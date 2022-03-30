Во Львовской области для беженцев создадут модульные дома по проекту ООН

Сбор средств на создание хабов для беженцев во Львовской области запустили фонд «У нас есть силы» и волонтерский проект LeoStates.

Безопасное убежище для 500-1000 человек подразумевает создание отдельных модулей по проектам ООН. Всего на территории городка будут от 100 до 250 домиков с прачечной, медицинской станцией, Wi-Fi и складом гумпомощи. Обязательным для жителей хабов будет доступ к школам, детским садам и магазинам. Для переселенцев проживание в городке будет бесплатным.

Модульные дома — это меблированное жилье площадью 15 м2 с подключением электричества и душем с туалетом. Жить в таких домах могут до четырех человек, а сами здания быстро собираются, они морозо- и жароустойчивы. Стоимость одного модуля на четырех человек ~ €10 тыс. Общая стоимость одного хаба €3 млн. Срок их эксплуатации – более 10 лет.

«Сейчас в режиме 24/7 мы согласовываем окончательные нюансы изготовления и поставки модулей к месту установки. Призываем предпринимателей, организации и фонды поддержать нашу инициативу, поучаствовать в финансировании и подарить украинцам теплое и комфортное временное жилье», Украинский предприниматель Станислав Луцкович.

Идет согласование передачи земельных участков в Жовкве и Николаеве Львовской области.