Во втором квартале TSMC стала крупнейшим производителем чипов, заняв 51% рынка





Во втором квартале 2020 года компания TSMC продолжила доминировать на мировом рынке производства полупроводниковой продукции. Тайваньская компания является контрактным производителем для таких крупных заказчиков, как Apple, Qualcomm, MediaTek и других.

Благодаря большим объёмам заказов от клиентов она смогла захватить 51% данного рынка. Компания Samsung, занявшая второе место, довольствовалась долей рынка на уровне 18,8%. В этот показатель вошли, в том числе чипы, используемые для собственных нужд, а не только изготовленные для сторонних заказчиков.

Доминирование TSMC во многом обусловлено растущим спросом на устройства с поддержкой связи 5G. Даже несмотря на все усилия южнокорейской компании и инвестиции в её производственные мощности, TSMC по-прежнему является лидером рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента.

Также следует отметить, что несмотря на коронавирус, который оказал заметное влияние на бизнес TSMC, это не привело к изменениям спроса.

На данный момент контрактный производитель массово производит чипы по нормам 5-нанометрового технологического процесса для различных брендов, включая процессоры Apple A14 Bionic для грядущей линейки смартфонов Apple iPhone 12. Данный чип будет включать около 15 млрд транзисторов, что почти вдвое больше по сравнению с предшественником, который производился по 7-нм технологии.

Также нужно добавить, что TSMC производит чипы и для Huawei. Однако в связи с ограничениями со стороны США, контрактный производитель может лишь выполнять уже существующие заказы, но не может заключать новые договора на производство. Несмотря на то, что на долю Huawei приходилось около 15% заказов TSMC в 2019 году, потеря столь крупного китайского клиента не окажет заметного влияния на бизнес компании, так как всем потерянным заказам Huawei уже удалось найти замену.

Источник: gizmochina