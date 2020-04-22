Во втором рейсе Ан-225 «Мрия» повторил рекорд по объему груза, доставив медицинские средства из Китая в Францию, на очереди — полеты в США

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Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» выполнил второй рейс из КНР в страны ЕС по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщают «Авиалинии Антонова». Полет из китайского Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы завершился в аэропорту Париж-Ватри, в 130 км от столицы Франции.

При этом, как проинформировали в ГП «Антонов», на этот раз у китайской стороны возникла задержка во время погрузки из-за чего самолет прилетел во Францию на день позже изначально запланированной даты. По информации аэропорта Париж-Ватри, «Мрия» привезла около 150 тонн груза, включая маски и прочие средства индивидуальной защиты. При этом самолет повторил поставленный ранее рекорд по максимальному объему груза, перевезенному внутри грузового отсека (1000 м3).

Также появилась информация о том, что Ан-225 «Мрия» будет задействован в перевозках средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Китая в США.

Так, по информации BuzzFeed, замдиректора «Авиалиний Антонова» Виталий Шост заявил, что антоновские Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан» выполнят как минимум 11 рейсов из Китая в Соединенные Штаты Америки в течение следующего месяца. Информацию о стоимости рейсов Шост раскрывать не стал, но, как указывает американское издание, стоимость одного такого перелета может достигать $1 млн.

Опубліковано Aéroport Paris-Vatry Неділя, 19 квітня 2020 р.

Напомним, что 14 апреля после полуторагодичного перерыва Ан-225 выполнил первый коммерческий полет, доставив около 100 тонн медгрузов в Польшу. Рейс ознаменовался новым рекордом для крупнейшего в мире транспортного самолета — был перевезен груз общим объемом около 1000 м3.

Отметим, что «Мрие» принадлежат более 250 рекордов в области авиации, среди которых перевозка моногруза весом 187,6 тонны, а также абсолютный рекорд по грузоподъемности — 253,8 тонны.

Источник: ЦТС