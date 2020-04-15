Ан-225 «Мрия» перевез рекордный объем груза медицинских средств из Китая в Польшу [видео]





Вчера, 14 апреля 2020 года, украинский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» перевез в столицу Польши Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19. За посадкой самолета в аэропорту Шопена в Варшаве наблюдали онлайн около 80 тыс. человек, пр этом авиалайнер прошел на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой без выпуска шасси, помахал крыльями в знак приветствия, а затем ушел на второй круг.

"Cargo dla Polski" pierwsze lądowanie An225 Mrija na Lotnisku Chopina — 14.04.2020 ✈️📦🇵🇱 #CargoDlaPolski Pierwsza wizyta An225 Mrija na Lotnisku Chopina odbywa się w ramach operacji „Cargo dla Polski”. ✈️ Samolot przywozi materiały do walki z wirusem zakupione przez KGHM to my i Grupa LOTOS.Dziękujemy, że zostaliście z nami, #zapraszamy na relację z odlotu samolotu. #flyWAW | #ŁączymyPolskę | #Zostanwdomu Опубліковано Lotnisko Chopina Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Как мы уже рассказывали, 13 апреля «Мрия» вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где в нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты, общим объемом около 1000 м3. За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После загрузки крупнейший в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту Алматы (Казахстан) для дозаправки топливом и отдыха экипажа.

Рейс по заказу компании Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Великобритания) стал первым для Ан-225 после технического обслуживания и модернизации, которую провели специалисты ГП «Антонов». В частности, «Мрия» получила новую систему дистанционного управления силовой установкой украинского производства, новые жидко-кристаллические приборы контроля работы двигателей, также произведенных в Украине, новое современное светооборудование LED.

«Наша компания гордится возможностью внести свой вклад и присоединиться к борьбе с мировым пандемией. Планирование и выполнение чартерных рейсов в текущих сложных условиях карантина, введенного многими странами, когда есть ограничения для получения разрешений на приземление и отдых экипажей, требует самоотверженной работы всех специалистов авиакомпании — от коммерсантов и планировщиков, работающих в офисе, до пилотов и техников на бортах самолетов. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в организации гуманитарных рейсов из Китая и, в частности тем, кто был непосредственно задействован в выполнении рейса Ан-225 в Варшаву» — отметил Виталий Шость, первый заместитель директора «Авиалиний Антонова».

Таким образом, Ан-225 «Мрия» присоединилась к работе флота самолетов Ан-124-100 «Авиалиний Антонова», которые выполняют чартерные авиаперевозки гуманитарных и медицинских грузов, необходимых для борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19. Всего с конца марта авиакомпания «Авиалинии Антонова» перевезла более 1400 тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.

Напомним, что Ан-225 «Мрия» принадлежат более 250 рекордов в области авиации, в частности, и перевозка моногруза весом в 187,6 т, а также абсолютный рекорд по грузоподъемности в 253,8 т.

Источник: ГП «Антонов»