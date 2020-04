Ан-225 «Мрия» перевез рекордный объем груза медицинских средств из Китая в Польшу [видео]

"Cargo dla Polski" pierwsze lądowanie An225 Mrija na Lotnisku Chopina — 14.04.2020

✈️📦🇵🇱 #CargoDlaPolski Pierwsza wizyta An225 Mrija na Lotnisku Chopina odbywa się w ramach operacji „Cargo dla Polski”. ✈️ Samolot przywozi materiały do walki z wirusem zakupione przez KGHM to my i Grupa LOTOS.Dziękujemy, że zostaliście z nami, #zapraszamy na relację z odlotu samolotu. #flyWAW | #ŁączymyPolskę | #Zostanwdomu

Опубліковано Lotnisko Chopina Вівторок, 14 квітня 2020 р.