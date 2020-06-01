Vodafone и YouTube договорились о сотрудничестве, в результате абоненты Vodafone Украина бесплатно получат четыре месяца подписки на YouTube Premium





Компании Vodafone Украина и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, благодаря которому абоненты оператора получат в подарок подписку на сервис YouTube Premium сроком на четыре месяца. Подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.

«Популярность видеоконтента в интернете растет колоссальными темпами, а в последнее время этот тренд еще больше усилился из-за карантинного режима. Безусловным лидером среди видеосервисов является YouTube – в нашей сети на его долю сейчас приходится две трети всего видео трафика. Мы не могли оставить без внимания столь популярный среди наших клиентов сервис, поэтому решили сделать для них подарок – в течение четырех месяцев они могут совершенно бесплатно попробовать подписку YouTube Premium и безлимитный трафик YouTube в пределах услуги Video PASS от Vodafone. Мы уверены, что вы по достоинству оцените те дополнительные возможности, которые идут в подписке», – отметил директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

Отметим, что благодаря YouTube Premium пользователь может смотреть видео без рекламы, загружать и смотреть видео офлайн, слушать музыку в фоновом режиме, во время использования других приложений или при заблокированном экране, а также получать доступ к YouTube Music Premium и YouTube Kids без рекламы.

Активация предложения происходит в три шага:

Необходимо на смартфоне ввести USSD-код *313#

Получить SMS о подключении предложения «YouTube без перерв» и активации услуги Video PASS

Перейти по ссылке из SMS и активировать подписку YouTube Premium

Предложение «YouTube без перерв» действует с 1 июня 2020 года для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания и будет доступно для подключения до 30 сентября 2020 года (дата окончания акции может меняться). Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube (телевизоры, браузеры, планшеты, смартфоны).

По истечению четырех месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга будут автоматически переведены в платный режим в соответствии с тарифами на данную услугу и подписку. С детальными условиями акции можно ознакомиться по следующей ссылке.

Напомним, что более 2 миллиардов зарегистрированных пользователей посещают YouTube ежемесячно, а ежедневный просмотр видео зрителями составляет более миллиарда часов. В Украине YouTube является вторым по популярности сайтом после Google (данные Kantar, апрель 2020). Помимо основной платформы YouTube, в Украине можно воспользоваться сервисами YouTube Music, YouTube Kids и платными подписками с дополнительными сервисами YouTube Premium и YouTube Music Premium.

Источник: Vodafone Украина