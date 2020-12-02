Телеком-эксперимент: Vodafone использует беспилотники от DroneUA для определения оптимального местоположения новых базовых станций 4G и обследования инфраструктуры





Оператор мобильной связи Vodafone Украина и компания DroneUA проводят первый в стране проект по использованию дронов в телекоме. В частности, оператор привлекает беспилотники для планирования и обследования собственной сети. В рамках пилотного проекта, который начался в марте 2020 года, компания использует шесть беспилотных аппаратов во всех регионах страны.

Данные с дронов дают возможность точно определять оптимальное место, где должна появиться новая базовая станция – так, чтобы она охватила большую территорию и давала более качественный сигнал. Также информация с беспилотника помогает выбрать оптимальную конфигурацию для базовой станции – определить, на какой высоте надо смонтировать антенны, сколько секторов потребуется, антенны какого типа нужны, какой должен быть наклон антенн и азимуты и т.д.

«С началом карантина совпал наш новый эксперимент — Vodafone нанял на работу дронов. И мы уже видим результаты – информация, полученная с беспилотников, позволяет нам более качественно и быстро планировать и обслуживать сеть. Темп строительства LTE-900 в Украине, обусловленный лицензионными требованиями, чрезвычайно высокий – еженедельно мы подключаем к скоростному Интернету сотни сел. Поэтому мы активно ищем новые инструменты. В Украине это впервые, но это не украинское ноу-хау. В мире есть много примеров успешного использования дронов в телекоммуникациях и смежных отраслях – мы можем их подробно изучать благодаря доступу к глобальной экспертизе Vodafone» — рассказал Евгений Фрунзе, технический директор Vodafone Украина. –

Также Vodafone использует беспилотники для регулярных обследований собственной инфраструктуры. Инженеры Vodafone с помощью беспилотников проверяют состояние труднодоступных участков вышек, для обследования которых обычно нужно привлекать промышленных альпинистов. Это значительно ускоряет обследование и делает его более безопасным, причем в случае необходимости полученные данные можно проанализировать уже после обследования.

«Технологии робототехники сейчас помогают многим промышленным направлениям, это возможность увеличить эффективность человеческого труда, снизить риски, уменьшить влияние человеческого фактора. Цифровизация, как направление, – это уже необходимость. DroneUA благодарны за сотрудничество Vodafone, мы видим первую системную работу по внедрению технологий дронов и робототехники в телеком отрасли Украины, и это является еще одним подтверждением международной экспертизы мирового лидера телекоммуникаций. На самом деле, это толчок к развитию не только сферы телекоммуникации – это знак и возможности для многих бизнесов, ведь от качества связи и покрытия сегодня зависят и энергетика, и добывающая промышленность, и агро производство», – отметил Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA.

Источник: Vodafone Украина