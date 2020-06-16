Vodafone объявил о начале развития национальной 4G-сети в диапазоне 900 МГц, новое оборудование будут устанавливать с запада на восток Украины

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Украинский оператор мобильной связи Vodafone Украина официально заявил, что приступает к развертыванию национального покрытия 4G. Развитие сети четвертого поколения начнется с западных областей и будет продвигаться дальше на восток Украины.

Так, с 16 июня 2020 года начинается установка нового оборудования во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях Украины. Далее поочередно будет модернизирована сеть в других областях от запада Украины к востоку. После завершения работ сеть будет готова к запуску 4G в диапазоне 900 МГц. В дальнейшем, после расширения покрытия 4G, жители небольших населенных пунктов смогут получить доступ к скоростному мобильному интернету.

В зависимости от населенного пункта, работы будут продолжаться в течение короткого времени в период от одной до двух недель. Компания пообещала сделать все возможное для сохранения качества услуг связи во время переоборудования сети.

Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком.

Напомним, что по итогам 1 квартала 2020 года Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Источник: Vodafone Украина