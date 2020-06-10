Vodafone Украина уже обеспечивает 4G для 71% жителей страны и 3G — для 86% жителей Украины, только за май доступ к 4G получили 175 тыс. украинцев





Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил, что в течение мая текущего года расширил свою 4G сеть в 21 области Украины. В результате доступ к скоростному интернету получили более 175 тыс. жителей в еще 142 населенных пунктах страны.

При этом помимо запуска сети четвертого поколения оператор оптимизирует существующую инфраструктуру. В частности, в Черновцах и области компания провела перераспределение частотного ресурса сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот. Освободившиеся частоты были использованы для расширения сети LTE 1800 до полосы в 15 МГц с 10 МГц. В результате, уже в мае скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%. В целом, несмотря на сложные условия работы на карантине, модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках.

Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.

Vodafone Украина продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. По итогам 1 квартала 2020 года Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Источник: Vodafone Украина