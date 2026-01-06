Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP

Vodafone анонсировал изменения в ценах тарифного предложения Flexx: стоимость пакетов вырастет на 50-100 грн, что объясняют ростом инвестиций для обеспечения бесперебойной работы связи.

Главные изменения

Обновление цен произойдет с 14 января 2026 года и распространится на тарифы линейки Flexx.

Flexx GO: рост с 320 до 420 грн за 4 недели (+100 грн)

Flexx TOP: рост с 500 до 550 грн за 4 недели (+50 грн)

Условия тарифов

С ростом цен обновятся и условия тарифов: в FLEXX GO в роуминге будут действовать 15 ГБ интернета, а в тарифе FLEXX TOP — 20 ГБ интернета в роуминге.

Отмечается, что все активные абоненты получат индивидуальные SMS с обновленными условиями.

Исключения

При этом цены сохранятся для новых клиентов и тех, кто воспользовался услугой переноса номера от другого оператора к Vodafone

Для клиентов с новым номером, совершивших первый звонок в тарифе с 02.07.2025 по 13.01.2026, стоимость подключения следующих 6 пакетов останется без изменений: FLEXX GO — 320 грн/4 недели и FLEXX TOP — 500 грн/4 недели.

320 грн/4 недели и FLEXX TOP 500 грн/4 недели. Для клиентов, которые перешли в сеть Vodafone со своим номером, фиксируют текущую стоимость на год: для тарифа FLEXX GO — 200 грн/4 недели и для тарифа FLEXX TOP — 350 грн/4 недели.

Что говорят в компании

В Vodafone отмечают, что вынуждены пересмотреть стоимость тарифной линейки, чтобы и в дальнейшем «быть надежным оператором» и повысить энергоустойчивость сети.

«Это наша с вами совместная инвестиция в то, чтобы связь была».

В отчете добавляют, что общий показатель работоспособности сети Vodafone во время предыдущих массовых блэкаутов составлял 90%, даже в регионах с длительными отключениями электроэнергии. Всего в течение полномасштабной войны Vodafone инвестировал более 20 млрд гривен в развитие сети, из них 2 млрд — в повышение энергоустойчивости.

