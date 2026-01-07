lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа

Новости Украина 07.01.2026 comment views icon

С января 2026 года украинский мобильный оператор lifecell ввел лимиты на входящие звонки при неуплате тарифного пакета: если бесплатные минуты исчерпаются — каждая дополнительная будет стоить 2 гривны.

Главные изменения

С 1 января 2026 года lifecell обновил стандартную тарификацию входящих звонков. Если абонент не оплатил пакет услуг по тарифу, то входящие звонки (когда звонят вам) будут ограничены лимитом, а когда он исчерпается — платными.

  • 500 минут бесплатно, далее — 2 грн/мин.
  • Условия действуют как на территории Украины, так и во время пребывания в роуминге в странах ЕС.
  • После оплаты за пакет услуг в рамках тарифа продолжает действовать безлимит входящих звонков.

Отметим, что новость об изменениях первым обнародовал телеграм-канал украинского телеком-сообщества MZU — Мобильная связь Украины. Никаких официальных новостей от lifecell не было, однако, если «прогуляться» по сайту и зайти в раздел «Дополнительные условия предоставления услуг», можно найти абзац об изменениях.

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу

Мы обратились к lifecell с запросом о комментарии и обновим текст, когда ответ поступит.

Напомним, что lifecell все еще остается лидером по количеству абонентов, которые переходят в его сеть по процедуре переноса номера (MNP). Всего за время действия услуги к оператору присоединилось почти 845 000 абонентов (70% от общего количества украинцев, которые перенесли свои номера).

Ранее ITC писал, что Украину официально присоединили к единой роуминговой зоне ЕС — таким образом украинцы, посещающие европейские страны, смогут пользоваться там домашними мобильными тарифами без доплат (но с ограничениями).

