lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа

С января 2026 года украинский мобильный оператор lifecell ввел лимиты на входящие звонки при неуплате тарифного пакета: если бесплатные минуты исчерпаются — каждая дополнительная будет стоить 2 гривны.

Главные изменения

С 1 января 2026 года lifecell обновил стандартную тарификацию входящих звонков. Если абонент не оплатил пакет услуг по тарифу, то входящие звонки (когда звонят вам) будут ограничены лимитом, а когда он исчерпается — платными.

500 минут бесплатно, далее — 2 грн/мин.

Условия действуют как на территории Украины, так и во время пребывания в роуминге в странах ЕС.

После оплаты за пакет услуг в рамках тарифа продолжает действовать безлимит входящих звонков.

Отметим, что новость об изменениях первым обнародовал телеграм-канал украинского телеком-сообщества MZU — Мобильная связь Украины. Никаких официальных новостей от lifecell не было, однако, если «прогуляться» по сайту и зайти в раздел «Дополнительные условия предоставления услуг», можно найти абзац об изменениях.

Мы обратились к lifecell с запросом о комментарии и обновим текст, когда ответ поступит.

Напомним, что lifecell все еще остается лидером по количеству абонентов, которые переходят в его сеть по процедуре переноса номера (MNP). Всего за время действия услуги к оператору присоединилось почти 845 000 абонентов (70% от общего количества украинцев, которые перенесли свои номера).

Ранее ITC писал, что Украину официально присоединили к единой роуминговой зоне ЕС — таким образом украинцы, посещающие европейские страны, смогут пользоваться там домашними мобильными тарифами без доплат (но с ограничениями).