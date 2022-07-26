Vodafone расширил географию услуги «Доступный роуминг», теперь она действует в 33 странах

Оператор мобильной связи Vodafone Украина, входящий в состав NEQSOL Holding (Азербайджан), расширил географию услуги «Доступный роуминг». Словения и Люксембург дополнили список стран, в которых действует бесплатный пакет услуг связи в роуминге. С начала войны Vodafone уже предоставил бесплатные услуги в роуминге на 596 миллионов гривен на 30.06.2022 г.

Обновленный список стран, где клиенты Vodafone могут пользоваться бесплатным пакетом услуг в роуминге, оплачивая только свою обычную украинскую абонплату, выглядит следующим образом:

Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Больше всего украинских абонентов Vodafone сейчас в Польше. На втором месте – Германия, на третьем – Чехия. Четвертая по количеству украинских роумеров страна – Италия, а завершает Топ-5 Франция.

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Услуга «Доступный роуминг» включает в себя 10 ГБ интернета, 300 минут: 250 минут для звонков на номера Vodafone Украина, 50 минут для звонков на других украинских операторов, в стране пребывания, а также для входящих звонков. В пакет также входит 100 SMS по всем направлениям.

Vodafone автоматически подключает услугу «Доступный роуминг» для абонентов подписки при подключенном пакете услуг по тарифу, а для контрактных абонентов – при уплаченном счете. Также услугу можно подключить самостоятельно один раз в месяц, набрав комбинацию *600*6#.

После исчерпания пакета услуг будет действовать базовая тарификация в роуминге – интернет 25 грн / 100 МБ для подписки и контракта, 50 грн / 200 МБ для бизнес-абонентов, звонки от 15 грн / 10 мин, SMS 1,5 грн/15 шт.

Источник: Vodafone