Vodafone Украина объявила о строительстве сети фиксированного интернета

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Вслед за lifecell и последний оператор из «большой тройки» — Vodafone Украина — решил выйти на рынок фиксированного интернета. При этом «красные» намерены построить собственную сеть, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление генерального директора компании Ольги Устиновой.

«На стратегической сессии с акционером мы приняли решение о выходе на рынок фиксированного интернета. Это становится для нас одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие два года». Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина

Vodafone Украина планирует запустить комбинированные пакетные планы, поскольку потребители хотят получать все услуги — мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение «из одних рук» с гарантированным качеством и удобным сервисом.

К сожалению, пока конкретики немного. Гендиректор Vodafone Украина лишь отметила, что компания уже приступила к реализации проекта и намерена серьезно вложиться в новое направление, предварительно оценивая инвестиции в пределах «от сотен миллионов до миллиарда гривен и больше».

Также в Vodafone Украина рассматривают вариант использования гибридной модели, которая включает как строительство собственных гринфилдов, так и покупку других компаний (Vodafone Украина присматривается к покупке «Воли»?). Когда Vodafone Украина планирует запуск собственной услуги домашнего интернета, не уточняется.