lifecell запускает услугу домашнего интернета — до 500 Мбит/с за фиксированную плату в 100 грн в месяц

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Украинский оператор мобильной связи lifecell решил выйти на рынок широкополосного доступа (ШПД) в Интернет с собственным сервисом, тем самым вступив в конкуренцию с «Киевстаром», который является одним из лидеров рынка. Официального объявления не было, но соответствующий раздел с описанием услуги уже появился на сайте lifecell.

Судя по рекламным материалам на сайте, запуск услуги домашнего интернета lifecell намечен на 13 июля.

Пока возможность подключения заявлена только по одному адресу в Киеве. Вероятно, раздел запустили раньше времени и на самом деле охват будет намного шире, но пока подробностей нет.

lifecell обещает интернет-соединение со скоростью до 500 Мбит/с за фиксированную плату в 100 грн в месяц для своих абонентов и 150 грн — для клиентов других операторов. При подключении эти цены будут действовать как минимум год.

По аналогии с домашним интернетом от «Киевстар», lifecell предлагает оплачивать услуги мобильной связи и домашнего интернета в рамках единого тарифа с баланса мобильного счета. Само подключение услуги — полностью бесплатное. Также lifecell предлагает роутеры по цене от 949 грн, но неясно, на каких условиях — компания просто продает оборудование или же сумма (часть и вся целиком) будет идти в оплату услуг домашнего интернета.

Наконец, lifecell также предлагает пакеты с доступом к онлайн-кинотеатру Megogo по цене от 160 грн/мес.

Источник: lifecell