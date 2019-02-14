Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Оператор мобильной связи Vodafone Украина начал пилотный проект по тестированию новейших технологий на собственной сети для улучшения связи 3G и 4G в Харькове. Партнером проекта, который получил название «Золотой кластер», выступила компания Huawei, совместные работы направлены на увеличение скорости передачи данных и расширение емкости сети.

Пилотной площадкой выбран Харьков, в котором запущен проект Vodafone Smart City Kharkiv. Компании уже имеют опыт совместной оптимизации и модернизации сетей второго и третьего поколения. Совместно с Huawei здесь в 2018 году организовали запуск 3G (UMTS) и 4G (LTE) на стадионе «Металлист», что позволило обеспечить высокую скорость передачи данных на матчах Лиги Чемпионов и других массовых мероприятиях. Также впервые в Украине связь 4G в метро появилась в Харькове.

В рамках «Золотого кластера» стороны намерены проверить работу таких технологий, как MIMO 4×4, активные антенные модули с поддержкой одновременно двух диапазонов 1800/2600 МГц (AAU), разделение секторов 4T6S и 2T9S. Также планируется, что за счет включения дополнительного функционала на сети удастся сократить энергопотребление на сетях третьего поколения. Итоги тестов будут подведены в июне.

В рамках «Золотого кластера» планируется протестировать следующие технологии:

Технология MIMO (Multiple Input Multiple Output) позволяет увеличить полосу пропускания канала, в котором передача и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Технология MIMO 2х2 предполагает использование 2 приемных и 2 передающих антенн. MIMO 4×4 является эволюцией MIMO 2×2 и за счет большего количества каналов приема и передачи позволяет получить двухкратный прирост скорости передачи данных для конечного абонента по сравнению с предыдущей технологией.

AAU – активные антенные модули представляют собой антенну с интегрированной активной частью (1800/2600 МГц) и поддержкой технологии MIMO 4×4.

4T6S (4T – поддержка 4 передатчиков, 6S – 6 секторов) – решение для разделения покрытия одного сектора на два сектора за счет применения специальных антенн с поддержкой MIMO 4×4, позволяет почти вдвое увеличить скорость передачи данных.

2T9S (2T – поддержка 2 передатчиков, 9S – 9 секторов) – решение для разделения покрытия одного сектора на три за счет применения специальных антенн.

Напомним, что проект Vodafone Smart City Kharkiv предполагает внедрение «умных» технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни. До конца 2020 года в Харькове будет внедрено более 20 smart-проектов, которые коснутся всех сфер общественной жизни. В частности, запланированы проекты в категориях Smart-транспорт, Smart-energy, Smart-medicine, Безопасный город, Утилизация мусора, E-government, Туризм – в частности, инновационные туристические маршруты Vodafone Smart Routes.

Отметим, что по результатам 3 квартала 2018 года компания Vodafone Украина отметила двукратный рост потребления услуг передачи данных по сравнению с прошлым годом, при этом количество 4G-пользователей за этот период возросло на 75,3%.

Источник: Vodafone Украина