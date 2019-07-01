Vodafone Украина запустил облачное хранилище Vodafone Cloud (8 ГБ — бесплатно, далее идут пакеты 64 ГБ за 30 грн, 128 ГБ за 55 грн и 512 ГБ за 110 грн в месяц)





Оператор мобильной связи Vodafone Украина запускает услугу Vodafone Cloud, с помощью которой можно хранить свои фотографии, музыку, контакты и прочую информацию со смартфона на удаленном сервере, не боясь ее потерять при смене или утрате смартфона. Для этого компания предоставляет клиентам различные объемы хранилищ, включая и бесплатные 8 гигабайт.

Vodafone Cloud подойдет тем пользователям, которые хотят безопасно хранить резервные копии своих файлов с возможностью восстановить их в любой момент, например, купив новый смартфон. Меломаны оценят возможность хранить свою музыку в облаке с возможностью прослушивания как онлайн, так и офлайн. Услуга также полезна, если, например, в вашем смартфоне уже не хватает памяти для сохранения новых фото или видео.

Vodafone Cloud доступна на смартфонах под управлением ОС Google Android (версии 4.4 и выше) и Apple iOS (версии 8 и выше), а также в формате веб-версии для пользования с ПК. Чтобы начать ею пользоваться, нужно скачать фирменное приложение, через него активировать услугу и выбрать понравившийся тариф.

На данный момент доступны четыре тарифных пакета:

8 ГБ – не тарифицируется, но тарифицируется трафик;

– не тарифицируется, но тарифицируется трафик; 64 ГБ – 30 грн./мес. или 1 грн./день, трафик не тарифицируется;

– 30 грн./мес. или 1 грн./день, трафик не тарифицируется; 128 ГБ – 55 грн./мес. или 1,83 грн./день, трафик не тарифицируется;

– 55 грн./мес. или 1,83 грн./день, трафик не тарифицируется; 512 ГБ – 110 грн./мес. или 3,67 грн./день. трафик не тарифицируется.

Доступ к сохраненным в облаке файлам возможен и через веб-интерфейс на сайте cloud.vodafone.ua. При этом пользователи могут открывать доступ и делиться ссылками на определенные файлы со своими близкими, друзьями или коллегами.

Среди других возможностей услуги:

редактирование и упорядочивание контактов и фото;

создание собственных музыкальных плей-листов с возможностью прослушивания онлайн;

умный поиск по вашему хранилищу по названиям и по тегам.

Услуга предоставляется только для абонентов Vodafone Украина, хотя ссылки на расшаренные файлы могут открывать и абоненты других операторов. Все данные сохраняются на защищенных серверах, расположенных на территории Украины. Подробные условия использования доступны по следующей ссылке.

Источник: Vodafone