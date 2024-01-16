Vodafone заключил с Microsoft сделку на $1,5 млрд — для развития ИИ, Интернета вещей и облачных услуг

В рамках 10-летнего партнерства Vodafone и Microsoft планируют предоставить доступ к генеративному ИИ, корпоративным и облачным услугам более чем 300 млн компаний и потребителей Европы и Африки.

По данным Reuters, британская компания инвестирует $1,5 млрд в «клиентоориентированный ИИ‎», разработанный с помощью технологий Microsoft Azure, OpenAI и Copilot, и заменит физические центры обработки данных более дешевыми и масштабированными облачными сервисами.

Microsoft, в свою очередь, инвестирует в управляемую Vodafone платформу IoT (Интернета вещей), которая планирует выделиться в отдельный бизнес до апреля, а также поможет расширить мобильную финансовую платформу M-Pesa (согласно веб-сайту Vodafone, M-Pesa — одна из крупнейших в мире мобильных финансовых служб, у которой более 51 миллиона клиентов в семи странах Африки).

«Генеративный искусственный интеллект действительно меняет игру в возможностях создания новых сервисов и новых возможностей», — сказал в интервью Bloomberg директор по технологиям Vodafone Скотт Петти. «Это означает, что Vodafone может запустить целый набор программ для обслуживания клиентов, а также сделать наших инженеров программного обеспечения более эффективными и производительными».

Ранее Microsoft ненадолго обогнала Apple и стала компанией-лидером по рыночной капитализации — с открытием торгов 11 января акции корпорации подскочили на 1,6%, а рыночная капитализация выросла до $2,875 трлн. Этому, в частности, способствовала ориентация Microsoft на искусственный интеллект — запуск ChatGPT от компании OpenAI в 2022-м, в которую техногигант инвестировал $10 млрд, а впоследствии интеграция ИИ-продукта с собственными программами.