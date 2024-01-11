Microsoft готовится отобрать у Apple титул самой дорогой компании в мире — последний раз такое случалось в 2021-м

Недавнее падение акций Apple из-за беспокойства по продажам iPhone помогло Microsoft еще сильнее сократить разрыв на новом круге фондовой гонки и вплотную приблизиться к титулу самой дорогой публичной компании в мире.

На фоне новых опасений по снижению спроса на iPhone акции Apple в 2024 году подешевели на 4% после роста на 48% в прошлом году, а ценные бумаги Microsoft в это время прибавили в цене примерно 2% после роста на 57% в 2023 году. На закрытии 11 января акции Apple упали на 0,4%, тогда как Microsoft преодолевала еще 1,6% и еще сильнее пошатнула лидерство производителя iPhone. Рыночная стоимость акций Apple сейчас составляет $2,866 трлн против $2,837 трлн у Microsoft. То есть, их разделяет каких-то $29 млрд. Аналитики ожидают, что в ближайшие недели Microsoft отчитается о 16% росте дохода до $61,1 млрд по итогам последнего квартала 2023-го, благодаря уверенному подъему облачного бизнеса.

Рыночная капитализация Apple достигла исторического максимума 14 декабря, поднявшись до отметки в $3,081 трлн, а нынешний максимум Microsoft, зафиксированный 28 ноября, — $2,844 трлн.

Microsoft готовится обойти Apple по рыночной стоимости

С 2018 года Microsoft несколько раз ненадолго опережала Apple как самая дорогая компания, в последний раз — в 2021 году на фоне перебоев в логистике и закрытия заводов в Китае в связи с локдаунами из-за пандемии COVID-19, которые ощутимо ударило по цене акций производителя iPhone.

В целом же акции обеих технологических компаний выглядят относительно дорогими с точки зрения соотношения цены к ожидаемой прибыли (коэффициент Forward P/E), являющейся распространенным методом оценки котирующихся на бирже публичных компаний. Согласно данным LSEG, Apple торгуется с Forward P/E на уровне 28, что значительно выше среднего значения 19 за последние 10 лет, а коэффициент Microsoft сейчас 31, что значительно выше среднего значения за 10 лет (24).

А как у Apple дела в общем

За последние 10+ лет звучало множество «песен» о «начале конца» Apple — в свое время чаще, пожалуй, списывали только HTC, которая, кстати, номинально до сих пор присутствует на рынке смартфонов. Вместе с тем Apple остается самой дорогой компанией в мире и имеет на счетах почти $100 млрд свободных денежных средств — больше, чем любая другая компания из «большой семерки» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla).

Если серьезно, среди факторов и рисков, которые сейчас портят настроение инвесторам и давят на цену акций Apple, можно выделить уже упомянутые опасения по поводу спада продаж iPhone (подробнее — рассказывали в одном из недавних текстов) , которые до сих пор приносят более 50% всей выручки, спад продаж последние четыре квартала постель из-за ослабления спроса на Mac, iPad и носимые устройства (здесь совокупность факторов: снижение пандемической активности + война + макроэкономические трудности + отсутствие значительных обновлений самих устройств). В то же время по итогам последнего квартала 2023 года аналитики прогнозируют рост на 0,7% до $117,9 млрд (Apple опубликует отчет 1 февраля).

А еще Apple возлагает очень большие надежды на нашумевшую гарнитуру Vision Pro за $3499, являющуюся важнейшим запуском нового продукта со времен iPhone в 2007-м. Ее продажи в США стартуют уже 2 февраля. Но большинство аналитиков соглашаются, что продажи Apple Vision Pro будут «относительно несущественными» в течение 2024 года с финансовой точки зрения, и в целом многие сомневаются в успешности продукта.