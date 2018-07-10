Vodafone запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Ивано-Франковске и Буковеле

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Ивано-Франковске, а также на самом большом горнолыжном и SPA курорте Буковель, расположенном около с. Паляница Ивано-Франковской области.

Использование нового диапазона позволило расширить 4G-покрытие на весь Ивано-Франковск, тогда как в диапазоне 2,6 ГГц скоростной интернет работал только в местах наибольшего скопления интернет-пользователей. Всего на сегодняшний день Vodafone обеспечил покрытие 4G в более 50 населенных пунктах в 13 областях Украины: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

После запуска 4G абоненты Vodafone смогут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Карта 4G-покрытия доступна по следующей ссылке. Напомним, что вчера Vodafone запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц в Черновцах.

Источник: Vodafone Украина