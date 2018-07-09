Vodafone запустил 4G в Черновцах в диапазоне 1,8 ГГц, cвязь четвертого поколения от оператора доступна уже в 12 областях Украины

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил в Черновцах 4G в диапазоне 1,8 ГГц, благодаря чему было значительно расширено покрытие в городе. Теперь 4G доступен во всех районах Черновцов, хотя ранее мобильный интернет четвертого поколения в диапазоне 2,6 ГГц был доступен только в местах наибольшего скопления интернет-пользователей.

Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить более широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов. C 1 июля 2018 года Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц в порядка 50 населенных пунктах в следующих областях страны: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская и Черновицкая.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно набрать * 222 # и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Источник: Vodafone Украина