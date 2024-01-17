Военные США запустят 54 спутника для отслеживания ракет нового поколения

Пентагон выбрал подрядчиков для построения значительной части своих спутников для системы отслеживания ракет следующего поколения, но усилия по обнаружению китайских и российских гиперзвуковых ракет зависят от средств, предусмотренных в еще не принятом оборонном бюджете на 2024 год, передает DefenceOne.
Компании L3Harris, Lockheed Martin и Sierra Space построят по 18 спутников для программы Proliferation Warfighter Space Architecture, получив контракты на общую сумму $2,5 млрд: $919 млн для L3Harris, $890 млн для Lockheed и $740 млн для Sierra Space, о чем объявил отдел закупок Космических сил.
Это первый контракт Sierra Space с Space Development Agency (Агентством космического развития), знаменующий выход нового крупного поставщика на спутниковый рынок. Конкурс был «действительно конкурентным», в общей сложности девять компаний предложили свои услуги по созданию этих спутников.
Каждая компания создаст 16 спутников предупреждения о ракетной опасности и слежения для выявления баллистических и гиперзвуковых ракет, а также по два спутника «предварительного управления огнем», что более подробно отслеживают гиперзвуковые ракеты и имеют более сложные инфракрасные датчики для сбора данных, которые будут передаваться системам перехвата, способным сбивать ракеты.
Шесть спутников противоракетной обороны SDA будут оснащены камерами с широким и средним фокусным углом для охвата больших территорий и предоставления изображений с высоким разрешением.
Космические силы запустят спутники до апреля 2027 на низкую околоземную орбиту. Этот контракт на 54 спутника составит большую часть всего слоя отслеживания, где будет «около 100 спутников». В настоящее время агентство имеет четыре спутника слежения на орбите для демонстрационных целей, еще четыре ожидают запуска, и еще 35 запланировано.
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Но эти планы зависят от денег, которые станут доступны только в том случае, если Конгресс примет оборонный бюджет на 2024 год.
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