российские ракеты «Кинжал» разочаровали китайских военных аналитиков относительно потенциальной возможности противостоять американской обороне

Не секрет, что военные рассматривают развязанную россией войну в Украине как полигон для испытания новейших вооружений. Китайские военные изучают работу российских средств для убийства, поскольку их номенклатура вооружения также базируется на советском «наследии». В частности, китайские военные аналитики наблюдают за использованием россией гиперзвуковых ракет, и сигнализируют о том, что Пекину не стоит сильно полагаться на аналогичное вооружение в условиях потенциальной атаки на США, сообщает Business Insider.

Китайские оборонные журналы в прошлом году с интересом писали о российских ракетах «Кинжал», анализируя их эффективность против американских комплексов Patriot и в войне в целом. Поскольку Китай надеется, что его собственная гиперзвуковая ракета Dongfeng изменит правила игры благодаря способности выводить из строя американские авианосцы.

Но «Кинжалы», которые кремль рекламирует как «безудержное» гиперзвуковое оружие, были перехвачены системами Patriot или просто промахивались мимо своих целей.

Появляется все больше доказательств того, что заявления США и Украины про сбитие «Кинжалов» соответствуют действительности. — написал в ноябре китайский военный аналитик Инь Цзе в военном журнале Ordnance Industry Science and Technology.

Несмотря на цензуру (что значит — с разрешения руководства страны), Инь опубликовал критический обзор того, как россия использует «Кинжал», написав, что ракета «вряд ли окажет значительное влияние» на поле боя. Это прямо противоречит тому, как россия, близкий союзник Китая, изображает это оружие как ключевой боеприпас для победы.

Инь описал «Кинжал» как эволюцию российской ракеты наземного базирования «Искандер», созданную в рамках «краткосрочного, поспешного проекта».

Маневровость «Кинжала» не сравнима с маневровостью настоящей гиперзвуковой ракеты, а баллистическая траектория делает «Кинжал» уязвимым для оборонных систем, таких как Patriot.

Схожую точку зрения можно найти в анализе «Противостояние между Кинжалом и Patriot в Украине», опубликованном пекинским оборонным и научным журналом «Военные вооружения» (Military Arms).

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Их оценка совпадает с мнением западных экспертов о «Кинжале» — что это не настоящая гиперзвуковая ракета, поскольку она может достигать гиперзвуковой скорости, но не может эффективно маневрировать на таких скоростях.

Инь отметил, что россия прекратила запускать «Кинжалы» с самолетов Миг-31, решив вместо этого использовать самолеты Су-34, которые безопасно ведут огонь вне диапазона обороны Украины. Аналитик пишет, что Су-34 оказался слишком медленным, чтобы запускать «Кинжал» с оптимальной скоростью. И без того медленнее Миг-31, Су-34 еще больше обременялся тяжелым «Кинжалом».

Для того чтобы «Кинжал» был максимально эффективным, самолет-носитель должен двигаться на высоких скоростях и высотах и обеспечить ракету необходимым импульсом. Они также раскритиковали российскую спутниковую систему наведения ракет, заявив, что у нее нет достаточного количества спутников для обеспечения точности.

Точность неудовлетворительная. – пишет аналитик.

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