Volkswagen удвоил сумму заказов на аккумуляторы для своих электромобилей с $25 млрд до $48 млрд

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Похоже, что немецкий автоконцерн Volkswagen всеми силами старается забыть о «дизельгейте» и как можно быстрее перевернуть эту страницу своей истории, сосредоточившись на запуске семейства электромобилей VW I.D. До выхода первой серийной модели остается еще как минимум год, однако уже сейчас автопроизводитель практически удвоил сумму заказов на аккумуляторы у сторонних производителей — с $25 млрд до $48 млрд.

Анонс состоялся на ежегодном собрании акционеров концерна, посвященное итогам 2018 года. Руководитель компании Маттиас Мюллер напомнил, что стратегия «повальной электромобилизации» Roadmap E, представленная осеню прошлого года, предполагала выпуск до 3 миллионов электромобилей в год начиная с 2025 года и анонс 80 новых электрических моделей в рамках всех брендов группы (Audi, Porsche, Skoda, Seat, VW и т.д.).

Уже в текущем 2018 году Volkswagen представит девять новых электрических моделей, из которых три будут полноценными батарейными электромобилями, расширив текущее портфолио «зеленых» моделей, которое в данный момент состоит из восьми электромобилей и гибридов.

Однако подобные темпы роста направления требуют наличия соответствующих объемов аккумуляторных батарей. Чтобы избежать их недостатка в будущем, Volkswagen подписал и продолжает подписывать долгосрочные контракты сразу с несколькими крупными производителями аккумуляторов на общую сумму $48 млрд.

Напомним, что ранее компания подписала контракты с производителями батарей для электромобилей в Европе и Китае на общую сумму $24,7 млрд (20 млрд евро), на тот момент выбор партнера для выпуска батарей на рынке Северной Америки еще продолжался.

Интересно, что эти договоренности предусматривают не только закупку батарей, но и реинвестирование доходов в расширение объемов их производства и разработку новых технологий. Ожидается, что благодаря этим двум пунктам себестоимость аккумуляторов будет постепенно снижаться, что в свою очередь позволит уменьшить уровень цен на электромобили.

В Volkswagen не озвучивают, с кем конкретно уже были заключены контракты на производство батарей, однако по данным экспертов индустрии к их числу практически гарантировано относятся LG Chem, Samsung SDI, Panasonic, CATL и другие крупные игроки сегмента.

Напомним, что официально серийное производство электромобилей концерна Volkswagen стартует уже в этом году с кроссоверов Audi e-tron и SOL E20X (для китайского рынка). Уже в 2019-2020 годах портфолио электромобилей начнет пополняться моделями семейства I.D., включая хэтчбек I.D., кроссовер I.D. Crozz, минивэн I.D. Buzz и другие.

Источник: Electrek