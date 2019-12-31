Volkswagen уже продал 250 тыс. электрифицированных автомобилей, а к 2025 году хочет выпустить на рынок 1,5 млн электромобилей семейства VW ID.





Недавно компания BMW рассказала, что уже продала более 500 тыс. электрифицированных автомобилей и пообещала довести этот показатель до 1 млн штук к концу 2021 года. В канун Нового года о своих успехах в данном сегменте решил рассказать еще один немецкий автопроизводитель Volkswagen.

Так как семейство электромобилей ID все еще не вышло на рынок, то показатели VAG вдвое скромнее — всего 250 тыс. электрифицированных автомобилей. Юбилейным 250-тысячным электромобилем оказался Volkswagen e-Golf белого цвета, доставленный покупательнице Сандре Фляйшер из Херне.

Отметим, что первый электромобиль компании VW e-up! вышел в 2013 году, спустя год к нему присоединились электромобиль e-Golf и подключаемый гибрид Golf GTE, в 2015 году вышли подключаемые гибриды Passat GTE и Passat Variant GTE. Начиная с 2018 года модели Passat и Tiguan доступны в формате plug-in гибридов в Китае, там же продаются полностью электрические версии моделей Bora и Lavida.

Самым продаваемым электрическим автомобилем Volkswagen является хэтчбек e-Golf (продано 104 тыс. штук), за ним следуют гибриды Golf GTE (51 тыс.) и Passat Variant GTE (42 тыс.), а также электромобиль e-up! (21 тыс.). Таким образом, примерно половина покупателей электрических моделей бренда выбирает «батарейные» модели, вторая половина — подключаемые гибриды.

Только за 2019 год компания Volkswagen продала более 70 тыс. электрифицированных автомобилей, что на 20 тыс. больше, чем годом ранее. Самыми крупными рынками для «зеленых» автомобилей бренда в этом году стали Китай, Норвегия, Германия, США и Великобритания.

Немецкий автопроизводитель также пересмотрел свои цели по продажам электромобилей семейства VW ID. Если ранее Volkswagen собирался преодолеть отметку в 1 млн электрических автомобилей в конце 2025 года, то теперь собирается сделать это на два года раньше — в 2023 году, а к концу 2025 года немцы собираются достигнуть результата в 1,5 млн электромобилей VW ID.

Начиная с 2021 года фабрика в Цвиккау будет выпускать порядка 330 тыс. электромобилей VW ID.3 в год, что по мнению компании сделает ее самым крупным производством электромобилей в Европе (впрочем, после запуска новой Гигафабрики Tesla в Германии это звание может довольно быстро перейти к детищу Илона Маска).

Напомним, что недавно Volkswagen представил концепт автономного робота, который самостоятельно заряжает электромобили на парковке с помощью мобильных батарей. В компании также показали первый тизер бюджетного электромобиля VW ID Entry, который должны показать уже в 2020 году и вывести на рынок по цене порядка 20 тыс. евро.

Источник: Volkswagen (1, 2)