Volkswagen показала первый тизер бюджетного электромобиля VW ID Entry, который должны показать уже в 2020 году и вывести на рынок по цене порядка 20 тыс. евро





Немецкий автопроизводитель Volkswagen разослал профильным журналистам открытки с поздравлениями с наступающим Новым годом, в оформлении которых нашли интересную «пасхалку». На открытке Дед Мороз развозит подарки не в классической упряжке с оленями, а в неанонсированном электромобиле, который многие приняли за бюджетный VW ID Entry.

Схематическое изображение новинки позволяет рассмотреть компактный хэчтбек, весьма похожий на модель ID 3 (возможно, с более высокой крышей, приближающей его к однообъемникам). По данным инсайдеров, официально эту модель представят во второй половине 2020 года, а в продажу он поступит в 2022 по цене порядка 20-25 тыс. евро. Если эксперимент Volkswagen окажется удачным, то бюджетную платформу MEB Entry передадут всем остальным брендам концерна, включая Skoda и Seat.

Серийное название по аналогии со всеми другими концептами ID (в статусе концепта — имя, в статусе серийной модели — число) может трансформироваться в ID 1 или ID 2. Длина электромобиля составит порядка 3800 мм, то есть по габаритами он окажется в промежутке между VW e-Up и VW Polo, зато размеры салона будут сравнимы с VW Golf 8 благодаря отсутствию ДВС и соответствующей компоновке.

Ожидается, что она будет построена на электромобильной платформе начального уровня MEB Entry, которая будет проще (а значит дешевле), чем основная платформа VW MEB. Естественно, VW ID Entry получит менее продвинутые характеристики (размеры, мощность и емкость батареи), чем ближайший по модельному ряду VW ID 3.

Однако для тех же городских жителей европейских городов с узкими улочками, небольшими скоростями и минимальными ежедневными пробегами (порядка 25 км в день) такой вариант может оказаться весьма подходящим. Предполагается, что его будут приобретать в качестве второго или третьего автомобиля в семье исключительно для городского использования, а батарея позволит проехать порядка 200-250 км от полного заряда. Его производство могут перенести из Германии в Восточную Европу ради снижения себестоимости.

Напомним, что в новогодней открытке 2018 года пресс-служба Volkswagen использовала схематическое изображение электромобиля ID Buggy, который действительно был официально представлен позже.

Источник: Autocar