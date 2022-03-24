Волонтеры запустили универсальную англоязычную платформу Help Ukraine Online для помощи Украине

По инициативе австралийской волонтерки Инны Нельсон и диджитал-агентства 42DM была запущена информационная платформа для сбора средств и помощи Украине.

На Help Ukraine Online собрана как информация о фактах российской агрессии с фото и видеоматериалами, так и ссылки на фонды по сбору помощи Украине, списки петиций, инструкции по информационной и киберборьбе. На платформе также есть советы по использованию VPN и общению с россиянами через SMS и соцсети, в том числе Tinder.

Инициатор создания платформы подчеркивает, что Help Ukraine Online рассчитана на англоязычных пользователей.