Украинские IT-волонтеры создали сайт по поиску бесплатного жилья для беженцев Dopomagai.org — на нем уже свыше 1 тысячи предложений (в том числе из-за рубежа)

Волонтеры IT-сообщества Украины создали сервис по поиску бесплатного жилья в безопасных городах и за рубежом. Прямо сейчас на сайте можно найти более 1 тысячи активных предложений.

Хосты и беженцы могут добавлять или искать объявления о предоставлении бесплатного жилья по этой ссылке или по номеру горячей линии 0 (800) 332238 (бесплатно на территории Украины), где уже работает более 40 волонтеров-операторов, которые круглосуточно принимают сотни звонков ежедневно.

«Горячая линия является сверхважной функцией, потому что многие хости и беженцы — это пожилые люди, которые не имеют смартфонов, чтобы добавить или найти объявления о бесплатном жилье. Также в пути или поезде беженцы могут не иметь доступа к интернету и возможности искать жилье. Следовательно, обратиться к волонтерам на горячую линию. Значит, это единственный способ найти жилье заранее», — сказано в сообщении пресс-службы инициативы.

Сервис shelter.dopomagai.org также заботится об актуальности и безопасности имеющихся объявлений. Для этого операторы колл-центра ежедневно обзванивают всю базу новых и активных объявлений, чтобы проверить состояние их актуальности. А предоставляющие жилье получают смс-напоминание с проверкой состояния актуальности и могут удалить объявления самостоятельно через сайт или позвонив на горячую линию.

Также есть возможность оставить отзыв или жалобу на принимающую сторону или гостя, операторы колл-центра проверяют их вручную. Это позволяет избежать неприятных ситуаций и заблокировать мошенников (например, они могут попросить сбросить предоплату). Работники shelter.dopomagai.org заверили, что таких жуликов быстро идентифицируют и блокируют.

Волонтеры также разместили много полезной информации на основном сайте волонтерской организации «Помогай».