Volvo использует Unreal Engine 5 для создания «реалистичной» графики в электромобилях

Компания Volvo объявила о сотрудничестве с разработчиком Fortnite – компанией Epic Games, чтобы использовать игровой движок Unreal Engine 5 при создании электромобилей следующего поколения. Volvo Cars будет использовать инструмент для разработки цифровых интерфейсов внутри своих авто и визуализации графики в реальном времени.

Volvo Cars станет первым европейским автопроизводителем, использующий Unreal Engine для разработки человеко-машинного интерфейса (HMI). До этого Epic Games предоставила свой движок для электропикапа Hummer EV 2022 года.

«Чтобы предложить нашим клиентам наилучший пользовательский опыт и способствовать безопасному и индивидуальному вождению, нам нужна богатая, захватывающая и отзывчивая визуализация внутри наших автомобилей. Запуск Unreal Engine в наших автомобилях позволяет добиться этого и сделать времяпровождение внутри Volvo еще более приятным». Хенрик Грин, директор по продукции Volvo Cars

Первоначально сотрудничество будет сосредоточено на информационном модуле водителя, одном из дисплеев в салоне, который предоставляет необходимую информацию и информационно-развлекательные функции. В следующем поколении автомобилей Volvo увидят новую высококачественную графику на этих дисплеях.

Более четкая визуализация, более насыщенные цвета и совершенно новые 3D-анимации – это только первые шаги, поскольку разработчики Volvo Cars продолжают совершенствовать графику, говорят в компании. В результате информационно-развлекательная система Volvo Cars следующего поколения будет работать в два раза быстрее, чем ее предшественница, а формирование и обработка графики в салоне будет происходить в десять раз быстрее.

«Когда вы привносите в автомобиль интерактивную графику высокого разрешения, работающую в реальном времени, вы открываете двери для огромного количества новых способов информирования и развлечения всех, кто находится внутри» Хейко Венцель, директор Epic Games по автомобильным системам и HMI для Unreal Engine

Первым автомобилем с новой графикой станет новый полностью электрический флагман, которую Volvo Cars представит в конце этого года. Эта модель станет первой из нового поколения электрических автомобилей Volvo, поскольку компания с 2030 года намерена продавать только электрокары. Volvo Cars ставит перед собой цель к середине десятилетия разработать половину всего программного обеспечения для своих автомобилей собственными силами и активно набирает сотрудников для разработки программного обеспечения.

Источник: The Verge