Раскрыты характеристики электропикапа GMC Hummer EV: вес более 4 тонн, 560 км пробега на одном заряде и ценник в $110 тыс.

General Motors опубликовала характеристики электропикапа пикапа GMC Hummer EV Edition 1 2022 года, предоставив отчет Агентству по охране окружающей среды США.

Hummer EV построен на базе батареи Ultium Drive с полезной емкостью 212,7 кВтч, что даст 1000 л.с. Документ, поданный в EPA определяет емкость батареи в 617 ампер-часов. Если умножить ее на рабочее напряжение 400 вольт, это даст 246, 8 кВтч. Таким образом полезная емкость батареи Ultium Drive составляет 86% от общей, что немного ниже, чем в других электромобилях.

Согласно документу EPA, запас хода у GMC Hummer EV – почти 530 км. Пикап GMC Hummer EV дебютировал полтора года назад, и тогда General Motors заявила, что запас хода на одной зарядке будет 560 км. Car and Driver сообщает со ссылкой на представителя GMC, что потребление в городе составит 51 MPGe (миль на галлон бензинового эквивалента), на шоссе – 43 MPGe и 47 MPGe в смешанном режиме.

Также в документе для EPA был раскрыт вес новинки и его стоимость. Полная масса GMC Hummer EV – 4110 кг. при весе батареи более 1300 кг. Приобрести в США электропикап можно будет за $110 295.

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Ранее General Motors заявляла, что для армии США создаст электропикап на основе гражданского GMC Hummer EV.