Новости Кино 28.03.2024 в 12:39 comment views icon

«Ворон» — украинский трейлер римейка культового триллера 1990-х с Биллом Скарсгардом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Ворон» — украинский трейлер римейка культового триллера 1990-х с Биллом Скарсгардом

Как и оригинальный фильм с Брэндоном Ли, новый «Ворон» адаптирует одноименную серию комиксов Джеймса О’Барра.

Главным героем римейка остается музыкант Эрик Дрейвен (Билл Скарсгард). Вместе со своей девушкой Шелли Вебстер (Фка Твигс/FKA Twigs) он погибает от рук жестоких злодеев, которые контролируют весь город. Но жажда мести за любимую оказывается сильнее смерти, поэтому Эрик возрождается из мертвых и ступает на путь возмездия. Повсюду его сопровождает Ворон — мистическая птица, которая уносит души в страну мертвых, но может помочь в борьбе за справедливость.

Скарсгард, наиболее известный по экранизациям бестселлеров Стивена Кинга «Оно» и «Оно 2», а также ролями в «Джон Уик 4», «Дэдпул 2», «Варвар» и др. Главная женская роль — у певицы и номинантки на «Грэмми» FKA Twigs, а ведущим антагонистом выступает Дэнни Хьюстон («Люди Икс: Росомаха», «Робин Гуд»).

Фильм срежиссировал Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник»), который также выступил соавтором сценария, посвятив его Брендону Ли — исполнителю главной роли в первой экранизации культового комикса, который трагически погиб во время съемок.

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