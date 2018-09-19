Вот так выглядит смарт-дисплей Google Home Hub, который будет стоить $149

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Одной из потенциальных новинок, которые Google представит вместе с новыми смартфонами Pixel 3 на грядущем мероприятии 9 октября, является смарт-дисплей с поддержкой голосового помощника Assistant. Новая утечка не только подтверждает факт существования устройства, но и раскрывает его имя и дизайн.

Итак, если верить MySmartPrice, первый смарт-дисплей Google выйдет на рынок под именем Home Hub. Дизайн будущей новинки вы можете оценить по изображениям выше и ниже.

Как видим, Home Hub выполнен в том же стиле, что и умная колонка Google Home Max и умный голосовой помощник Mini. По предварительным данным, дисплей Home Hub будет иметь диагональ 7 дюймов.

Судя по изображениям, отсоединить дисплей от динамика, заключенного в обтянутый тканью корпус сзади, не получится. То есть, это будет цельная конструкция. На изображениях показана версия с обивкой серого цвета, но, вероятно, будут и другие цвета.

Также сообщается вес Home Hub – 480 г. Ровно столько же весит Google Home.

Понятно, что главным преимуществом Home Hub на фоне других умных домашних устройств Google станет экран. Весьма вероятно, что на экране Home Hub можно будет смотреть фотографии из хранилища Google Photos или транслировать изображение с умной камеры видеонаблюдения Nest Cam. Да и наверняка к Home Hub можно будет подключить любое умное устройство.

Ожидаемая стоимость Home Hub – $149. Для сравнения, конкурирующие модели Lenovo Smart Display и JBL Link View стоят ощутимо дороже – $199 и $250. Правда, экран у них побольше и есть встроенная камера.

Источник: MySmartPrice и Android Authority