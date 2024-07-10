Новости WTF 10.07.2024 в 10:27 comment views icon

Вторая ступень ракеты Ariane 6 «засветилась» в Ростове — кажется, ее хотела сбить местная ПВО

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Игорь Панченко

Автор новостей

В небе над россией заметили необычное явление, которое вызвало бурную реакцию местной противовоздушной обороны. Видео, размещенное в российских социальных сетях, зафиксировало круглый световой объект и активность систем ПВО.

Канал Alpha Centauri, который специализируется на космической тематике, предположил, что российские военные могли спутать вторую ступень европейской ракеты Ariane 6 с атакой украинских сил. Такая гипотеза выглядит правдоподобной, учитывая, что накануне состоялся запуск Ariane 6, и ее вторая ступень действительно могла быть видимой в небе над Украиной и соседними странами.

Другий ступінь ракети Ariane 6 «засвітився» у Ростові — здається, його хотіла збити місцева ППО

Напомним, что в мае украинцы уже наблюдали в ночном небе необычное свечение, которое напоминало глаз с двумя спиральными «рукавами». Согласно объяснениям специалистов, это была вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, запущенная с базы Ванденберг в Калифорнии.

Про Ariane 6

Ariane 6 разрабатывалась в течение нескольких лет с участием компаний Airbus и Safran. Эта ракета-носитель призвана обеспечить Европе независимый доступ к космосу, особенно важный в условиях геополитической напряженности и ограниченных возможностей использования российских ракет «Союз».

«Ariane 6 является ключевым элементом космических амбиций Европы», — заявил Тони Толкер-Нильсен, исполняющий обязанности директора по космическому транспорту ESAВторая ступень ракеты Ariane 6 «засветилась» в Ростове — кажется, ее хотела сбить местная ПВОВторая ступень ракеты Ariane 6 «засветилась» в Ростове — кажется, ее хотела сбить местная ПВОЕвропейское космическое агентство.

Первый полет Ariane 6 продемонстрировал ряд технических достижений, в частности успешный перезапуск двигателя Vinci верхней ступени. Однако миссия завершилась не совсем по плану из-за технической неисправности, которая помешала выполнить последний этап полета.

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Несмотря на это, Европейское космическое агентство оценивает запуск как успешный и планирует провести следующий полет до конца года. Ariane 6 имеет амбициозную программу с 29 запланированными миссиями, включая 18 запусков для развертывания спутникового интернета Amazon Kuiper.

Таємничий об’єкт, що спостерігався вночі в українському небі, виявився другим ступенем ракети SpaceX Falcon 9

Источник: Reuters, Альфа Центавра | Космос, Focus

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