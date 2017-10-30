«Вторая жизнь старых смартфонов»: Специалисты Samsung собрали ферму для добычи криптовалют из 40 старых Galaxy S5

В голову специалистам созданного Samsung Electronics в 2013 году исследовательского подразделения Creativity Lab или C-Lab пришла идея для создания своеобразной программы повторной переработки смартфонов. Вместо того, чтобы разбирать их на составные части с целью извлечения ценных металлов для последующего повторного использования, они предлагают создавать на базе смартфонов фермы для добычи криптовалюты. В качестве примера они собрали как раз такую ферму из 40 старых смартфонов Samsung Galaxy S5. Она предназначена для добычи криптовалюты Bitcoin, курс которой 20 октября впервые превысил $6000 и с тех пор держится на этом уровне. Об эксперименте рассказывает Motherboard.

В рамках инициативы Galaxy Upcycling, призванной дать вторую жизнь старым смартфонам, специалисты не просто создали аппаратную платформу, но и написали для нее программное обеспечение, оптимизированное специально под добычу криптовалют.

Ответить на вопрос, насколько эффективной может быть подобного рода ферма, позволяет изображение ниже.

На нем указано, что из одного Samsung Galaxy S5 можно выжать 2600 kH/s при добыче криптовалюты. Для сравнения, настольный ПК на базе CPU Intel i7-2600 выдает производительность 20000 kH/s. При этом Samsung Galaxy S5 потребляет всего 4 Вт, а ПК на базе CPU Intel i7-2600 – 95 Вт (вероятно, речь только о CPU). Таким образом, ферма из восьми смартфонов Galaxy S5 позволит добывать криптовалюту эффективнее, нежели ПК среднего уровня.

Авторы проекта подошли к эксперименту с особым энтузиазмом. Кроме фермы они создали необычную систему для мониторинга и ухода за аквариумом с рыбками на базе смартфона Galaxy S3, переделали старый планшет Galaxy в ноутбук на базе Ubuntu и создали устройство биометрической аутентификации на базе технологии распознавания лиц из старого смартфона, выполненное в виде совы.

Конечно же, в свете последних тенденций именно создание ферм покажется большинству наиболее привлекательным способом использования старых смартфонов. Особенно с учетом того, что Samsung планирует выложить все ПО, использованное в рамках проекта, а также сопутствующую документацию в открытый доступ. Иными словами, Samsung сама предоставит все инструменты для разблокировки устройств с целью замены ПО Android на другое ПО, оптимизированное под майнинг криптовалют. С большой уверенностью можно утверждать, что после этого цены на старые смартфоны Galaxy точно вырастут.

У этой инициативы есть свой сайт github. Пока там есть только небольшое презентационное видео. Когда именно соответствующие наработки по проекту выложат в открытый доступ в Samsung не говорят, призывая следить за обновлениями.

Источник: Motherboard