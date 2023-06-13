Второй сезон сериала «Основание» стартует на Apple TV+ 14 июля – действие разворачивается через 100 лет после событий первого сезона

Этим летом на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет второй сезон научно-фантастического сериала «Основание» / Foundation по мотивам одноимённого цикла романов Айзека Азимова. К этому событию сервис подготовил трейлер, который дает хорошее представление о том, чего могут ожидать зрители.

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Судя по трейлеру, второй сезон будет более насыщен событиями по сравнению с предыдущим сезоном. Его действие происходит через столетие после событий первого сезона, и Галактическая Империя во главе с Братом Днем (Ли Пейс) готовится к полномасштабному конфликту с организацией «Основание» — группой, возглавляемой Хари Селдоном (Джаред Харрис).

«Спустя более века после финала первого сезона по всей галактике нарастает напряжение. Пока Клеоны распадаются, мстительная королева замышляет уничтожить Империю изнутри. Хари, Гаал и Салвор обнаруживают колонию менталиков с особыми способностями, которые угрожают изменить саму психоисторию. Между тем, «Основание» и Империя находятся на пути к войне, и судьба человечества висит на волоске», — говорится в синопсисе второго сезона.

Второй сезон сериала «Основание» включает 10 серий. Премьера первой из них запланирована на 14 июля 2023 года. Затем новые серии будут появляться каждую неделю, а завершится второй сезон 15 сентября.

Источник: The Verge