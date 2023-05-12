Империя вот-вот падет — второй сезон научно-фантастического сериала «Основание» стартует на Apple TV+ 14 июля

Сюжет второго сезона сериала «Основание» разворачивается через столетие после финала первой части.

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Научно-фантастический сериал Apple дебютировал в сентябре 2021 года. Сюжет основан на одноименной книжной серии Айзека Азимова и рассказывает о восстании Основания (официально — организация для создания энциклопедии галактических знаний, а на самом деле — тайное направление развития общества) против правителей Империи. По расчетам психоисторика Гэри Селдона (Джаред Харрис) в течение 500 лет Империя погибнет — этого невозможно избежать, однако можно смягчить последствия.

Второй сезон состоит из 10 эпизодов, а действие происходит спустя столетие после финала первой части. «Мстительная королева» стремится уничтожить Галактическую империю изнутри, а Основание между тем «переходит в религиозную фазу». Судя по новому трейлеру, назревает второй кризис – очередное противостояние с Империей.

В этот раз шоураннер проекта Дэвид С.Гойер работает с расширенным актерским составом, среди новичков — Изабелла Лафленд, Кулвиндер Гир, Холт Маккалани, Рэйчел Хаус, Нимрат Каур, Бен Дэниелс и Димитрий Леонидас. Лу Ллобелл (Гаал Дорник) и Лия Харви (Сальвор Хардин) вернутся к своим ролям вместе с Джаредом Харрисом, Ли Пейсом, Лаурой Бирн, Кассианом Билтоном и Терренсом Манном.

Дочь Айзека Азимова — Робин — работает в команде исполнительных продюсеров.

Премьерная серия второго сезона «Основания» выйдет 14 июля, остальные девять эпизодов будут выходить каждую пятницу. Просмотрите новый трейлер ниже: