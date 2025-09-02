Apple ждет успех: 68% пользователей планируют обновиться до iPhone 17

Новый опрос показал: почти 7 из 10 владельцев iPhone в США собираются купить смартфон линейки iPhone 17 сразу после анонса. Это свидетельствует о высоком спросе накануне презентации, которую Apple запланировала на 9 сентября

Чего ждут от серии iPhone 17

Наибольший спрос ожидается на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — эти модели готовы приобрести 38,1% тех, кто планирует обновление. Еще 16,7% хотят купить стандартный iPhone 17. Около 13,5% заинтересовались абсолютно новым iPhone 17 Air, который, по слухам, получит сверхтонкий корпус. Лишь 3,3% ждут именно складной iPhone, который Apple пока не выпустила.

Большинство опрошенных назвали автономность главным аргументом в пользу обновления до свежей версии. 53% поставили время работы от батареи на первое место. Еще 36,2% опрошенных ждут новый дизайн и свежие функции. 34,3% хотят лучший дисплей, а 28,1% ориентируются на камеру. Лишь 7,1% респондентов интересуются искусственным интеллектом и программными возможностями.

Противники обновления

Но не все готовы менять iPhone на новый. Главным сдерживающим фактором остаются цены:

68,9% назвали стоимость основной причиной не обновляться.

71,7% говорят, что полностью удовлетворены своим нынешним iPhone.

Есть и другие, однако менее важные, аргументы:

7,5% колеблются из-за большего интереса к складным телефонам.

6,6% не в восторге от eSIM.

5,3% рассматривают возможность перехода на Android.

Сейчас Samsung и Google уже активно продают свои складные смартфоны, и это создает конкуренцию. Если Apple не выпустит складной iPhone до 2026 года, то:

20,1% пользователей готовы рассмотреть Samsung.

10,2% могут перейти на Google.

Несмотря на это, лояльность к Apple все еще высока: 69,6% заявили, что останутся с брендом независимо от новинок конкурентов.

Важные функции iPhone 17

В опросе поинтересовались, что важнее для потенциальных покупателей серии iPhone 17: тонкий корпус или батарея? Ответы разделились:

47,5% готовы пожертвовать автономностью ради более тонкого корпуса.

29,7% вообще не интересуются ультратонкими смартфонами.

Также в SellCell спросили, важен ли для пользователей искусственный интеллект и Apple Intelligence. Среди опрошенных 44% считают Apple Intelligence очень важной функцией. Еще 33% ответили, что им безразличен ИИ.

На вопрос, кто лидирует в развитии ИИ в смартфонах:

44% назвали Apple.

6,6% выбрали Samsung.

6,6% отдали голос за Google.

10% считают, что лидера пока нет.

Вопрос цены

Для многих владельцев iPhone цена смартфона является важным фактором при принятии решения об обновлении.

36,8% отложили бы обновление, если цены существенно вырастут.

29,2% сказали, что решение будет зависеть от размера подорожания.

Лишь 34% готовы покупать новый iPhone независимо от цены.

Источник: macrumors