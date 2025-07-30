Первые живые фото Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro

Ранее iPhone 17 Pro можно было видеть на многочисленных рендерах и фото макетов. Эта новинка Apple, кажется, настоящая, «пойманная» во время тестирования в реальной жизни.

Пользователь X под ником Fox Pupy разместил два фото мужчины, который пользуется на улице аппаратом, похожим на iPhone 17 Pro — это репостнул Марк Гурман из Bloomberg. Примечательно, что в другой руке он держит еще и актуальную модель — очевидно, для сравнения работы. Из того, что можно увидеть, телефон соответствует предыдущим утечкам относительно внешности.

В полной мере оценить вид смартфона трудно: кроме низкого качества фото, дизайн скрывает черный защитный чехол. Но можно заметить три камеры в верхнем левом углу, светодиодный фонарик, отверстие микрофона и LiDAR в правом. Другое фото частично демонстрирует экран — ожидаемо, он плоский и, на первый взгляд, не содержит какие-то сюрпризы.

Впервые iPhone 17 Pro удивил новым дизайном в конце 2024 года. Тогда рендеры не совсем соответствовали дальнейшим утечкам относительно линейки, но направление было очерчено корректно. В феврале все iPhone 17 появились на CAD-рендере, а до того существовали отдельные изображения. С тех пор данные о внешности телефонов почти не менялись. Несмотря на то, что на новых фото невозможно увидеть очертания островка камер и расположение логотипа Apple, они подтверждают эту информацию.

Более того, iPhone 17 Pro можно хорошо рассмотреть на недавних фото прототипа в черном цвете. Но следует отметить, что вид макета может отличаться от конечного варианта. Особенно с учетом более свежих данных о характеристиках и комплектации камер. В частности, аппарат якобы получит новую кнопку фото — вместе с восьмикратным зумом и профессиональным приложением камеры. Одной из последних утечек стала информация об оранжевом цвете 17 Pro, который разнообразит сдержанную цветовую гамму линейки. Это актуально с учетом новых утечек конкурента — Google Pixel 10 должны выйти в достаточно насыщенных цветах.

Запуск Apple iPhone 17 ожидается в сентябре/октябре 2025 года. Наибольший интерес вызывает новинка модельного ряда — тонкий iPhone 17 Air.