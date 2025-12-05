Видеокарту 20 века 3dfx Voodoo2 запустили на ПК с Windows 11 и Ryzen 9 9900X

Первое, что приходит на ум: как удалось совместить видеокарту 3dfx Voodoo2 с интерфейсом PCI и материнской платой AM5, и где взяли драйвер для Windows 11.

Ютубер Omores успешно объединил старые и новые технологии, и это было непросто. Видеокарта 1998 года, которую он запустил в со службами, написанными для ОС 1996 года, с экспериментальным 64-битным драйвером 2006 года, для работы на ПК с Windows 2011 года и процессором 2024 года, как он иронично отметил автор видео.

Энтузиаст объяснил, что обратил внимание именно на Voodoo2, поскольку оригинальная Voodoo не работает с процессорами быстрее 1 ГГц, тогда как Voodoo2 не имеет таких ограничений. Он соединил видеокарту с материнской платой AM5 с помощью переходника StarTech PCI-E to PCI и перешел к программному обеспечению.

Сначала видеокарту удалось запустить на Windows 98. Успешная попытка подтвердила, что по крайней мере с аппаратной частью все в порядке, оборудование не имеет критической несовместимости. Были проведены тесты в играх и программах, в частности Quake 2 и 3D Mark 2001 SE. Следующей была 32-разрядная Windows 10. Запуск состоялся благодаря 32-битному драйверу для видеокарт 3dfx, разработанному сообществом энтузиастов.

Более сложным оказался переход на 64-разрядную Windows 10. Однако в 2006 году разработчик Райан Нун с ником Colourless опубликовал экспериментальный проект 3dfx Glide для x64, основанный на исследовании оригинальных драйверов Win NT. Они заработали в 64-битной ОС с исправлениями, которые были сделаны для XP На Windows 11 не сразу все было хорошо. Решением стала смена слота PCI, которая также устранила зависания, которые были и на Windows 10.

Но одна неудача все же была. Omores не смог запустить вместе с этой, вторую видеокарту, Joytech Apollo 3D Fast II 12MB (та же Voodoo2) в режиме SLI. Что ж, даже возможности чрезвычайно совместимых современных десктопов тоже не безграничны.

Источник: Tom’s Hardware