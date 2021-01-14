Выход игры Hogwarts Legacy откладывается до 2022 года
Одна из крупнейших и ожидаемых игр 2021 года была отложена. Компания Warner Bros. объявила, что игра Hogwarts Legacy выйдет в следующем году, а не в 2021 году.
«Мы даём игре необходимое время», — сообщили разработчики в сервисе микроблогов Twitter.
Напомним, Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром. Её события разворачиваются во вселенной Гарри Поттера. Однако действия происходят в 1800-х годах, задолго до событий фильмов и романов.
— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 13, 2021
Игра была представлена в прошлом году на мероприятии PlayStation 5. Её разработкой занимается студия Avalanche Software – та же команда, что создала Disney Infinity. Контроль над разработкой проекта осуществляет компания Portkey Games. Это новое подразделение, созданное для управления интерактивными играми о Гарри Поттере.
Конкретная дата выхода игры Hogwarts Legacy не сообщается. Однако известно, что она выйдет для платформ ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X.
Источник: The Verge