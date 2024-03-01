Википедия больше не считает сайт CNET «надежным источником» — после скандала со статьями, сгенерированными ИИ

На фоне бума искусственного интеллекта в 2022 году CNET начал использовать технологию для написания некоторых статей — но в конце концов столкнулся с критикой и удалил часть материалов из-за большого количества ошибок и плагиата.

Ввиду этого, Википедия снизила рейтинг CNET на отдельной странице с перечнем «надежных источников информации», говорится в отчете Futurism.

«CNET, который обычно считают надежным техническим источником, начал экспериментально запускать статьи, созданные ИИ, которые изобилуют ошибками», — написал редактор Википедии Дэвид Джерард. «Любую из этих статей, которые попадают в статьи Википедии, нужно удалять».

В настоящее время страница надежных источников Википедии содержит три записи для CNET, разбитые на три периода времени:

до октября 2020 года, когда Википедия считала CNET «в целом надежным» источником;

между октябрем 2020 года и сегодняшним днем, когда Википедия отмечает, что сайт был приобретен компанией Red Ventures, «что привело к ухудшению редакционных стандартов» и утверждает, что нет консенсуса по надежности;

между ноябрем 2022 года и январем 2023 года, когда Википедия признала CNET «в целом ненадежным», поскольку сайт начал использовать инструменты ИИ «для быстрого создания статей, пронизанных фактическими неточностями и партнерскими ссылками».

Futurism отмечает, что проблема с созданным искусственным интеллектом контентом CNET также вызвала более широкую дискуссию в сообществе Википедии в целом относительно надежности источников, принадлежащих Red Ventures, таких, как Bankrate и CreditCards.com. Эти сайты публиковали созданный искусственным интеллектом контент примерно в тот же период времени, что и CNET. Редакторы также раскритиковали Red Ventures за отсутствие информации о том, где и как внедрялся ИИ, что еще больше подорвало доверие к публикациям компании.

В ответ на снижение рейтинга и споры вокруг контента, созданного искусственным интеллектом, CNET выпустил заявление, в котором утверждается, что сайт поддерживает высокие редакционные стандарты:

«CNET является крупнейшим в мире поставщиком беспристрастных новостей и советов, ориентированных на технологии. Нам доверяют почти 30 лет благодаря нашим строгим редакционным стандартам и стандартам проверки продуктов. Важно объяснить, что CNET активно не использует искусственный интеллект для создания нового контента. Хотя у нас нет конкретных планов, любые будущие инициативы будут сопровождаться нашей публичной политикой в отношении ИИ».

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