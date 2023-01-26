Сайт CNET обнаружил ошибки в почти половине опубликованных материалов (41 из 77), которые писал искусственный интеллект

CNET оказался в эпицентре внимания в этом месяце, когда оказалось, что некоторые материалы издания писал искусственный интеллект. Впоследствии руководство сайта сообщило, что использование ИИ-инструмента временно остановлено.

Сайт CNET, специализирующийся на написании технических новостей, нашел и исправил ошибки в 41 из 77 опубликованных материалов, которые писал для них искусственный интеллект. Статьи с поправками включают материалы под названиями «Что такое сложные проценты?», «Сколько средств нужно хранить в депозитном сертификате?», «Влияет ли заем под недвижимость на частное ипотечное страхование?» и десятки других. Несколько статей содержат примечание об исправлении: «Мы заменили фразы, которые не были полностью оригинальными», что указывало на то, что часть текста могла быть плагиатом.

Ранее в этом месяце СМИ сообщили, что CNET месяцами втихую публиковал статьи, написанные ИИ, не привлекая особого внимания общественности и не делая официального объявления. В дальнейшем журналисты обратили внимание на многочисленные ошибки в статье CNET о сложных процентах. Позже во всех материалах, написанных ИИ, появилась предупреждение:

“Сейчас мы проверяем эту историю на точность. Если ошибки будут найдены, мы обновим материал и выдадим исправления”.

На прошлой неделе The Verge сообщило, что автоматизированные инструменты использовались в CNET гораздо дольше — до того, как появились первые статьи с примечаниями, что их писал ИИ, а большинство сотрудников не знали, что подобная технология вообще есть в издании.

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Статьи, написанные с помощью искусственного интеллекта, созданы в первую очередь для того, чтобы продвинуть их в Google по ключевым словам, чтобы на страницах можно было размещать рекламу партнеров. Материнская компания CNET, Red Ventures, также владеющая сайтами Bankrate, The Points Guy и CreditCards.com, может получать прибыль каждый раз, когда читатель регистрируется для получения кредитной карты из одной из статей, пользующихся большой популярностью.

После недель дебатов о политике CNET по раскрытию информации об использовании инструментов искусственного интеллекта, руководство Red Ventures и CNET сообщило сотрудникам, что компания временно приостанавливает публикацию контента, созданного ИИ, на всех веб-сайтах. Однако, похоже, ошибки не станут препятствием для CNET перед тем, чтобы использовать в дальнейшем инструменты ИИ.

«CNET продолжит исследовать и тестировать, как ИИ может быть использован для помощи нашим командам в написании советов и статтей на основе общеизвестных фактов. Этот процесс не всегда может быть легким, но мы продолжим использовать этот инструмент, как и любые другие новые технологии, которые, по нашему мнению, делают жизнь лучше», — пишет шеф-редактор CNET Конни Гульельмо.

Источник: The Verge