Вин Дизель в тревоге: Universal отменит "Форсаж 11", если бюджет не сократят на $50 млн

Катерина Даньшина

Финальный «Форсаж» может так и остаться в планах, несмотря на большой клиффхэнгер предшественника — если создатели не пересмотрят бюджет.

Согласно Wall Street Journal, «Форсаж 11» еще не имеет утвержденного сценария или даты выхода, а большая часть актерского состава не подписала контракты на возвращение.

Идея фильма, предложенная в настоящее время, требует бюджета в $250 млн — однако Universal планирует ее рассмотреть только в случае, если расходы сократят на 20%. Очевидно решение связано с финансовыми результатами, которые «Форсаж 10» продемонстрировал в 2024 году. Лента заработала наименьшую кассу для франшизы за последние 10 лет с $705 млн при бюджете в $340 млн.

В целом студия потратила $1,1 млрд на последние три фильма серии. Тогда как общие сборы франшизы достигли $7,3 млрд с пиковыми $1,5 млрд для «Форсаж 7» в 2015 году.

Ориентировочные кассовые сборы трех последних фильмов во франшизе «Форсаж» / Forbes

Издание пишет, что «новая экономическая реальность Голливуда» заставляет студии быть осторожными с высокобюджетными проектами, поскольку обычно они должны заработать втрое больше бюджета (в зависимости от уровня маркетинговых расходов).

«В то время, когда даже такие популярные франшизы, как MCU, не могут вернуться к допандемическим кассовым показателям, риски неутверждения гигантского бюджета выше, чем когда-либо».

Ожидалось, что «Форсаж 11» выйдет в кинотеатрах уже в этом году, но, как видим, фильм еще очень далек от релиза. Хотя Вин Дизель выступает в этом случае большим оптимистом и постоянно дразнит возвращение старых персонажей, женскую версию или даже финал в трилогии. В июне прошлого года актер уверенно заявлял, что релиза следует ждать в апреле 2027-го, при выполнении трех условий:

«Во-первых, следует вернуть франшизу в Лос-Анджелес! Во-вторых, это вернуться к автомобильной культуре, к уличным гонкам! В-третьих, это воссоединение Дома и Брайана О’Коннера», — говорил Дизель, имея в виду персонажа покойного Пола Уокера.

Тем временем Universal, по слухам, нацелена на запуск менее бюджетных проектов, в планах — сериал и спинофы для отдельных персонажей. Напомним, что первым побочным проектом «Форсажа» стал фильм «Хоббс и Шоу» 2019 года, который занял пятое место по кассе во франшизе.

