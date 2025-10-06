Режиссер "Чужого" Ридли Скотт: "Большинство современных фильмов — дерьмо, поэтому я пересматриваю свои. Они действительно хорошие"

Ридли Скотт никогда не сдерживал себя в высказываниях в интервью, и последнее — не стало исключением. Режиссер «Чужого» и «Гладиатора» заявил, что Голливуд «утопает в посредственности», а большинство современных фильмов настолько плохие, что он начал пересматривать свои собственные.

На вопрос журналистов о том, какие новые фильмы привлекли его внимание, Скотт ответил:

«Количество фильмов, которые сегодня создаются, буквально во всем мире — это миллионы. Не тысячи, миллионы… и большинство из них — дерьмо».

Режиссер добавил, что довольно часто эти миллионы фильмов «спасают» цифровые эффекты, поскольку изначально создатели не имеют «чего-то замечательного на бумаге».

«Мы тонем в посредственности. И вот, что я делаю — это ужасно — но я начал пересматривать собственные фильмы. Они довольно неплохие! А еще они не стареют».

Скотт вспомнил, как недавно пересматривал «Падение Черного ястреба» с мыслями «Черт возьми, как мне это удалось?». В чем-то режиссер действительно прав — его фильмография полна кинематографических жемчужин, во главе с «Бегущим по лезвию», «Чужим» и «Гладиатором». Хотя, кажется, он подзабыл о прошлогоднем сиквелом последнего, который вполне может посоревноваться за место в коллекции того, что он назвал «современным голливудским дерьмом».

Следует отметить, что после дифирамбов к собственным работам, Скотт таки признал, что «хорошие фильмы сейчас попадаются» и «это большое облегчение». В настоящее время режиссер завершает работу над постапокалиптическим фильмом «Собачьи звезды» и планирует взяться за «Гладиатора 3», а возможно и за еще один приквел «Чужого», если появится хорошая идея.

