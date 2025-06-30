(Не) последний заезд? Вин Дизель намекнул на возвращение погибшего персонажа в «Форсаж 11»

Вин Дизель официально заявил, что хочет вернуть персонажа, по которому скучали фанаты франшизы «Форсаж». Но такая задача не самая простая.

Актер сделал заявление во время выступления на фестивале Fuel Fest 2025, где впервые также озвучил и предварительную дату выхода «Форсаж 10: Часть 2» — апрель 2027 года. По его словам, он поставил Universal три условия для завершающего фильма франшизы. Одно из них — возвращение Брайана О’Коннора, несмотря на то, что актер Пол Уокер погиб еще в автокатастрофе в 2013 году.

Напомним, после смерти Уокера во время съемок «Форсаж 7» его братья Калеб и Коди помогли завершить фильм как дублеры, а лицо Пола было воссоздано компьютерной графикой. С тех пор персонаж Брайана оставался живым во вселенной сериала, хоть и за кадром. Это позволило создателям оставить ему место в истории без прямого участия.

Возвращение Брайана, даже цифровое, вызывает споры. В фильмах типа «Флэш», «Изгой-один» или «Чужой: Ромул» зрители уже видели похожие решения — с неоднозначными впечатлениями. Но похоже, что команда «Форсажа» все равно готовится к еще одному цифровому воскрешению

Другое требование касается того, что действие должно снова происходить в Лос-Анджелесе. Новая часть действительно вернется к стилистике первых фильмов, где на первом месте стояли ночные гонки и субкультура. Франшиза последние десять лет двигалась в сторону боевиков и научной фантастики, поэтому планы на более простой и символический финал одобряют многие давние фанаты

И третье требование — Доминик Торретто и Брайан должны воссоединиться. Как именно воплотят последнее — пока непонятно, но фанаты предполагают использование CGI, дублеров и цифровой реконструкции. Также остаются вопросы, как именно сценаристы планируют обыграть такой шаг, чтобы он не выглядел сомнительно

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Работа над фильмом еще продолжается, а конкретной даты выхода, трейлеров или актерского состава пока нет. Но судя по тону заявлений Дизеля — финал обещает вернуть нас к истокам перед последним заездом.

Источник: Comicbook